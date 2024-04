A postákon is lehetőség lesz a havi 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételre

Miután a kormány még 2014 februárjában lehetővé tette a lakosság számára, hogy havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forintig költségmentesen vehessen fel készpénzt a bankautomatákból, valamint 2023 júliusától vásárlással egybekötött készpénzfelvételre is van lehetőség a boltokban, most az Országgyűlés megszavazta, a postákon is lehetőség lesz havonta két alkalommal ingyenesen felvenni legfeljebb 150 ezer forintnyi készpénzt.