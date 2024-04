Vegyszermentes szúnyogirtó tablettát osztanak a dunaújvárosiaknak

A Duna menti településeken a szúnyoginvázió elleni küzdelem kiemelten fontos, azonban sokan aggódtak a kemikáliák miatt, most több helyen a lakosok vegyszermentes tablettát kapnak az irtásra.

Környezetkímélő és az emberi szervezetre ártalmatlan anyagokat tartalmazó tablettákat osztanak ki több Duna menti településen a lakosok számára. Az önkormányzatok a lakosok szúnyogirtással kapcsolatos aggodalmaira reflektáltak az akcióval, miszerint a hagyományos módszerekkel sok kemikália juthat a vízbe, veszélyeztetve ezzel az élővilágot. A vegyszermentes tablettás módszert most próbálják ki először a környéken. A Duol cikkében megjegyzi, hogy nem új keletű eljárásról van szó, ugyanis annak hatóanyagát már 1976-ban felfedezte Yoel Margalit.

Ezek a baktériumok fehérjekristályokat, endotoxinokat termel, amelyek a szúnyoglárvák bélfalában felborítják a sejtek ionháztartását, emiatt elpusztulnak. A módszer sem az emberre, sem a háziállatokra nézve nem jelent kockázatot.

Egyetlen ilyen tabletta 10 négyzetméternyi vízfelület és akár 300 liternyi esővíz szúnyoglárva-mentesítésére elegendő.

A permetezéshez könnyen feloldható, a kezelt vizet pedig öntözésre is lehet később használni.

A lap megjegyzi, hogy több országban hatékonynak mutatkozott az eljárás, például Németországban és Dél-Amerikában a futball-vb előtt.

Elsőként 2020-ban alkalmaztak Magyarországon olyan granulált biológiai készítményt a lárvák gyérítésére, amely a fák lombozatán is képes áthatolni. Ezzel pedig az ártéri erdőkben is lehetővé vált a hatékony biológiai szúnyoggyérítés a levegőből. Már 2021-ben tizenhatezer hektárnyi vízfelületen hagyományos, folyékony biológiai készítményt használtak a szúnyoglárvák ellen, és azóta is növelik a biológiai gyérítés részarányát.

A tablettás biológiai szúnyogirtók kiosztásával a lakosokat is arra ösztönzik, hogy környezetükben is keressenek vegyszermentes megoldásokat.

Bár az időjárás függvényében rendre májusban szokták megkezdeni a központi szúnyogirtást, idén volt, ahol korábban indul ennek szezonja. A Balatonnál a csapadékos tél és az elmúlt napok szokatlanul magas hőmérséklete miatt idén egy hónappal korábban, április 8-án megkezdődött a biológiai, légi szúnyoggyérítés 1100 hektáron – ismertette a Balatoni Szövetség. Azt is leszögezték, hogy az uniós szabályozókhoz igazodva már nem végeznek légi kémiai szúnyogirtást – azt csak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ rendelheti el.