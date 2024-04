„Ez valami egészen agyrém... Az MTA Csillagászati és Űrfizikai Tudományos Bizottságának ülése a Facebook algoritmusa szerint »szexuális tevékenységre való felajánlkozás«. Háááát, nekem más elképzeléseim vannak az idézett tevékenység formáiról” – írta Kiss László a Facebookon, ahol megosztotta a képernyőképet is arról, hogy a közösségi oldal mit írt a korábbi bejegyzéséről.

A kommentek közt többen szóvá tették, hogy a Facebook korábban más tartalmakat is korlátozott indokolatlan módon. De volt, aki – viccelődve – megpróbálta megfejteni, hogy mit lehetett a szexuális tartalom a csillagászok, űrfizikusok ülésén.

Lehet, hogy a bejegyzésben túl sok szó esett a fekete lyukakról...

– hangzott a megfejtés.

A kommentek közt volt egy olyan felveetés is, miszerint „ez egy új és általános bug lehet a Meta algoritmusában, nekünk is két csillagászati posztunkat sorolta lejjebb ugyanezen indokkal”. Erre Kiss László is reagált, és azt írta:

Hát akkor ez empirikus evidencia, hogy a csillagászat szexi…