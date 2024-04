Karsai Dániel állapota rohamosan romlani kezdett – közölte a testvére

Karsai Dániel TikTok-oldalán még a hétvégén posztoltak egy videót, amelyen látható volt, hogy romlott az állapota.

Karsai Péter visszautalt ezekre a videókra, és közölte, mi is történt pontosan. „Testvérem, Karsai Dániel állapota az utóbbi hetekben rohamosan romlani kezdett. A beszédképességét nem veszítette el teljesen, de sajnos már a szövegek diktálása is túlságosan fárasztó számára. Arra kért meg ezért, hogy László Róbert barátunkkal közösen megfogalmazott posztokban mi számoljunk be az aktuális hírekről, eseményekről, természetesen Danival egyeztetve.”

Ezután számolt be arról, mi állt a videók hátterében.

Március 28-án, születésnapja alkalmából egy lakásszínházi előadással szerettük volna meglepni, helyette épp ezen a napon muszáj volt kórházba mennie, mivel tüdőgyulladást kapott.

Karsai Péter szerint „a Korányi szakszerű ellátásának, a kimagasló színvonalú betegápolásnak, nem mellesleg Dani fekete öves akaraterejének köszönhetően a tüdőgyulladásból kigyógyult”, bár hozzátette,

napokig a totális némaságban és a kommunikációképtelenség állapotában csak a reménybe tudtunk kapaszkodni.

„Múlt hét csütörtök óta Dani ismét otthon pihen, sokat olvas, látogatóival, ha nem is úgy, mint akár csak pár hete, de kommunikál. És hatalmas mosollyal konstatálja, hogy a londoni derbin a Fulham 2–0-ra legyőzte a West Ham Unitedet” – írta Karsai Péter.