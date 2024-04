Több tankerületi vezető is korrupciós botrányban lehet érintett

Miközben több tankerületi vezetővel szemben is nyomozás folyik vesztegetés elfogadása és sikkasztás miatt, a Népszava újabb esetekről számolt be hétfő reggeli cikkében. Az érintett több tíz millió forintot lophatott el fiktív számlák kiállításával.

Vesztegetés elfogadása és sikkasztás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik nyomozás több tankerületi igazgatót érintően a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon és a Dunakeszi Rendőrkapitányságon – számolt be a Népszava.

A lap értesülései szerint a nyomozóhatóság egy olyan esetben is folytatott nyomozást, amelyen egy tankerületi vezető volt érintett hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt, azonban január 18-án a nyomozást megszüntették, mivel a hatóság szerint mégsem történt bűncselekmény.

A Momentum már októberben foglalkozott az üggyel, amikor Tompos Márton és Tóth Endre kérdésére Polt Péter legfőbb ügyész közölte, hogy három esetben indult nyomozás tankerületi igazgatókkal szemben. Ekkor a főügyész három tankerületi igazgatót hozott a nyomozással összefüggésbe.

Múlt hét csütörtökön azonban kiderült, hogy egy budapesti tankerületi központ gazdasági vezetőjével szemben ugyancsak büntetőeljárás indult vesztegetés és más bűncselekmények gyanúja miatt. Az érintett több tíz millió forinthoz juthatott közbeszerzési eljárások manipulálásával, fiktív számlák kiállításával. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A rendőrség nem közölt információt arra vonatkozóan, hogy melyik tankerületi központról van szó, de a lap kiemelte, hogy a Tanítanék Mozgalom pénteken a Belső-pesti Tankerületi Központnál akciózott. A kampány során „Ne lopj!” feliratú táblákat ragasztottak az épület ajtajára.

Az üggyel kapcsolatban részleteket sem a Tanítanék Mozgalom, sem az Országos Rendőr-főkapitányság nem közölt, ugyanakkor előbbi nem is cáfolta, hogy a Belső-pesti Tankerületi Központ gazdasági vezetője érintett a korrupciós botrányban.

Megkeresték a Klebelsberg Központot is, azonban személyiségi jogokra hivatkozva nem árulták el ők sem, hogy melyik tankerületi központról van szó, ugyanis szerintük minden központ rendelkezik egy gazdasági vezetővel, így a gyanúsított személy kisebb erőfeszítéssel is azonosítható lenne. A Klebelsberg Központ közlése szerint a korrupcióban érintett személy továbbra is a tankerületi központ alkalmazásában áll. Arra vonatkozólag sem adtak át információt, hogy a tankerületi központok felügyeletét ellátó szerv tudott-e a visszaélésekről.