Elemző: Brüsszel öngólt lőtt, ennél jobb muníciót nem is kaphatott volna Orbán Viktor

„Brüsszeli öngól” – ezzel a címmel közölt rövid véleményt a mai brüsszeli eseményekről Nagy Attila Tibor. Ahogy arról beszámoltunk, a brüsszeli rendőrség blokád alá vette a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciát. Az eseményen beszédet mondott volna többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Suella Braverman volt brit belügyminiszter és Nigel Farage korábbi EP-képviselő, a brexit egyik élharcosa.

Nagy Attila Tibor nem tudja helyeselni a történteket, hangsúlyozta: „A szólás-és véleménynyilvánítási szabadság azokat is meg kell, hogy illesse, akiknek a véleményével nem értünk egyet. Autoriter államokra emlékeztet az a gyakorlat, hogy egy politikai intézet – lett légyen az éppen az MCC brüsszeli szervezete, illetve a NatCon – konferenciájának helyszíneit sorra lemondják, majd a rendőrség szakítja félbe a nagy nehezen megkezdődött rendezvényt”.

„Értem, hogy Nyugaton sokakat felháborít, hogy Orbán Viktor, Nigel Farage, a VOX politikusa osztogatná az észt – ám akkor tessék utólag vitába szállni velük és pontról-pontra nevetségessé tenni az érveiket. Az viszont elfogadhatatlan, hogy polgármesteri-rendőri segédlettel akadályozzák bárkinek – esetünkben jobboldaliak, köztük a magyar kormányfő – gondolatainak az elmondását” – szögezte le a politikai elemző, aki úgy látja, hogy

ennél jobb muníciót nem is kaphatott volna most a magyar kormány a „Brüsszellel” szembeni küzdelmében, mint a konferencia akadályozása, majd rendőri erővel történt félbeszakítása. Miközben az Európai Unió szervei, a nyugati országok – köztük Belgium – töméntelen mennyiségű dokumentumban, nyilatkozatban kifogásolták a magyar kormány jogállamisághoz, demokráciához való hozzáállását, most éppen egy nyugati ország mutat rendkívül rossz és védhetetlen példát. Egy konferencia betiltása lenne az igazi szólásszabadság? Milyen erkölcsi hitelességgel lehet ezek után támadni Nyugat felől a magyar kormány politikáját?