Nem Magyar Péter miatt lépett a kormány, de növelheti a bizalmatlanságot ez a javaslat

Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról címet viselő, kormánypárti kezdeményezésű javaslatcsomag többek között azt tartalmazza, hogy „a legfőbb ügyész az igazságügyért felelős miniszter megkeresésére a jogalkotás előkészítése, továbbá a jogszabályok hatályosulásának vizsgálata céljából személyazonosításra alkalmatlanná tett formában az igazságügyért felelős miniszter rendelkezésére bocsájtja a megkeresésben meghatározott tárgykörben hozott, további jogorvoslattal nem támadható ügyészségi határozatokat, valamint mindazon ügyészségi és más hatósági vagy egyéb szerv által hozott határozatot, amelyet a további jogorvoslattal nem támadható ügyészségi határozattal felülbíráltak vagy felülvizsgáltak, továbbá más ügyészségi döntést tartalmazó ügyiratokat”.

– olvasható a javaslat indoklásában.

A közbeszédben a javaslatot többen összefüggésbe hozták a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétellel, valamint az ügyészségi iratok manipulálásával kapcsolatban tett kijelentéseivel, de a javaslat már a hangfelvétel nyilvánosságra hozása (március 26.) előtt, március 14-én felkerült társadalmi egyeztetésre a kormány oldalára.

Hack Péter lapunk kérdésére leszögezte:

A büntetőeljárási törvény szabályozza, hogy kik tekinthetnek be a büntetőügyek irataiba. Nyomozási szakaszban a nyomozóhatóság és az ügyészség, illetve a nyomozási bíró, ha olyan döntésre, például lehallgatás vagy letartóztatás elrendelésére van szükség. A gyanúsítás közlése után a védő és a terhelt is megismerheti az iratokat, kivéve, ha a nyomozó hatóság úgy ítéli meg, hogy ez a nyomozás érdekeit veszélyezteti. A sértett azokba az iratokba tekinthet be, amelyek rá vonatkoznak. A sajtó, a civil szervezetek, és senki más, így kormánytagok sem tekinthetnek be az iratokba.