Karácsony Gergely kiakadt a kormány plakátkampányára

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán számolt be arról kedden, hogy a bíróság korábban elismerte, hogy a fővárosnak joga van megtiltani a városképet elcsúfító gigaplakátok kihelyezését. Hétfőn azonban olyan törvénymódosító javaslat érkezett, amely „lényegében engedélyezi a városkép összerondítását”.

„Már megint, és újra: a kormány és a Fidesz Budapest érdekei elé helyezi a saját pénzembereinek érdekét, magasról tesznek a városra, a városképre, csak hogy keressenek egy kis pénzt, meg hogy helyet csináljanak a saját propagandájuknak. Újabb történet, amiben, mint cseppben a tenger, benne van az elmúlt öt év” – írta Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében.

Kifejtette azt is, hogy az ő vezetése alatt húsz év adósságát törlesztették, hogy „jogszerűen és elvszerűen, aprólékos jogi munkával Budapest, a budapesti városkép védelmében, a vizuális környezetszennyezés ellen fellépve elkezdtük eltávolíttatni az otromba, a közterületeinket elcsúfító, jórészt illegális gigaposztereket”.

Szerinte ez a kormányhivatal dolga lett volna, ám ők „fülük botját nem mozgatták”, és úgy véli, talán ez is összefügg azzal, hogy a kormányhivatal vezetője éppen most lett a Fidesz jelöltje.

Közölte azt is, hogy pert indítottak, el is kezdték leszedni ezeket a csúfságokat, hiszen a bíróság is elismerte, hogy a fővárosnak joga van megtiltani a városképet elcsúfító gigaplakátok kihelyezését.

Erre tegnap érkezett egy törvénymódosító javaslat, amely kisajátítja a közterület feletti »légi teret«, micsoda innováció, és lényegében engedélyezi a városkép összerondítását. Nem nehéz kitalálni, hogy itt megint a pénzről van szó, meg a propagandáról, meg a csókosok érdekeiről, és nem Budapestről

– fogalmazott a főpolgármester, hozzátéve, hogy újra megkeresik a jogi megoldást, hogy ne csúfítsa el Budapestet a Fidesz.