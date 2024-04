Újabb óriásfejlesztés kezdődik a fővárosban a mini-Dubaj után

Az Etele Plaza és a Budapest One irodaház fejlesztője, a Futureal Csoport ismét hatalmas ingatlanfejlesztésbe kezd Budapesten, ezúttal az Újpesti-öbölnél – írja az Mfor.

Nemrég röppent fel a hír az új budapesti gigaprojektről, a mini-Dubajként – vagy maxi-Dubaj, ahogy másik nevezik – elhíresült rákosrendezői fejlesztésről, amely amennyiben megvalósul, jelentősen megváltoztatja fővárosunk városképét, különösen ha valóban megépül az oda tervezett 220-240 méter magas felhőkarcoló is.

Hogy mikor indul el a beruházás, azt nem tudni, de Budapest addig sem marad ingatlanfejlesztés nélkül, ugyanis az értékes rákosrendezői területtől nem messze, a Duna partján többéves csúszással elkezdődik

a Futureal Csoporthoz tartozó Cordia újabb óriási ingatlanfejlesztése, amellyel valószínűleg egy sok évig tartó fejlesztés veszi kezdetét.

A Marina City a Duna Plaza mögötti folyóparti területen, az Újpesti-öbölnél fog megvalósulni. A cég szerdán fogja közölni a beruházás pontos részleteit, de elöljáróban annyit már tudni lehet, hogy a fejlesztés keretében több mint ezer lakás épülhet számos olyan funkcióval, ami ma már elengedhetetlen egy lakópark építése során.

Az Mfor felhívta a figyelmet, hogy a fejlesztésnek otthont adó XIII. kerület nem új terep a cég számára, ugyanis – bár azok nem alkotnak olyan egységes koncepciót, mint a Marina City – már felhúztak ott három társasházat. A korábbi fejlesztéssel szemben a mostani azonban sokkal nagyobb volumenű projekt, léptéke a Corvin sétányhoz hasonló lehet.

Bár valószínűleg lesznek az új városrészben kávézók és más kisebb szolgáltatók, az új lakások értékesítésében segítséget nyújthat, hogy a területtől néhány méterre lesz a Duna Plaza. További löketet adna ennek, ha végre nekivágnának a Népsziget rehabilitálásának is. Bár ez nem a projekt része, de az elhanyagolt sziget számos rekreációs fejlesztésre nyújthatna lehetőséget.

Nem tartozik a projekthez, de talán elvárható, hogy felélesztik a Népszigetet, ami most enyhén szólva is elhanyagolt, rengeteg rekreációs fejlesztést végezhetnének ott. Ebbe valahogy bevonhatnák a Foka- és az Újpesti-öböl mentén jelen lévő beruházókat, köztük a Cordiát is. Ha megtörténne a Népsziget rehabilitálása, az felértékelné a közeli lakásprojekteket.

A fejlesztést befogadó XIII. kerület élen jár az új budapesti lakásberuházásokban. Jelenleg 64 projekt keretében 8 ezer lakás fejlesztése van folyamatban. Ezek között számos kisebb, 50 négyzetméter alatti lakás van, melyek elsősorban a megfizethetőség miatt épülnek. A kerületben a havi bérleti díj most átlagosan 270 ezer forint, de a Váci út és a Duna közötti kerületrészen jóval 300 ezer forint feletti értékekkel találkozunk, a Marinaparton pedig már 400-800 ezer forint között mozognak a díjak. A szerző kiemelte, hogy a bérlők jelentős része külföldi, elsősorban kínai, orosz vagy ukrán.