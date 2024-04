Több vármegyére is kiadták a figyelmeztetést

A felhőzet hazánk délkeleti, keleti részén is szakadozik, arrafelé rövidebb, másutt hosszabb időre is kisüthet a nap. Elsősorban a Salgótarján–Szeged-vonal szélesebb sávjában, valamint a nyugati határszélen alakulhatnak ki délutántól záporok, jégdarazáporok, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A hegyekben hózápor is lehet. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul.

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint a záporok környezetében (kora) estig jégdara még előfordulhat.

Szerda déltől nyugaton (inkább csak a határ közelében) egy-egy helyen, esetleg délután a kb. Salgótarján–Szeged-vonala tágabb térségében egy-egy helyen az ég is megdördülhet. Záporok vagy zivatar környezetében jégdara is előfordulhat.

A HungaroMet előrejelzése szerint kiadták az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést

Pest,

Nógrád,

Vas

és Zala vármegyére

zivatar miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

Szerdán elsősorban hidegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, így az arra érzékenyek fejfájást, görcsös és kopásos jellegű ízületi panaszokat is tapasztalhatnak. A szelesebb tájakon élők körében az Időkép szerint tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, a szél ingerlékenységet, nyugtalanságot is kiválthat.

Nehéz nap vár a szív- és keringési rendszer betegségeivel élőkre is, ők szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak, ingadozhat a vérnyomás.

Alacsony lesz hő- és komfortérzetünk, nagy lesz a megfázásveszély, ezért ajánlott a réteges öltözet.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras