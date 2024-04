Hatalmas elismerés érte a budapesti repteret

Április 17-én Frankfurtban, a Passenger Terminal EXPO keretében rendezték a World Airport Awards díjátadót, amelyen idén is – immár a tizenegyedik egymást követő alkalommal – a Budapest Airport vehette át a régió legjobb repülőterének járó Skytrax-díjat – közölte a Budapest Airport csütörtökön.

A díj a repülőtér-üzemeltetőtől független kutatási szervezet által készített kérdőív eredményein alapul, amelynek keretében hét hónap alatt több mint 100 különböző nemzetiségű utas értékeli az utazási élményt és a különböző repülőtéri szolgáltatásokat, az érkezéstől az utasfelvételen és a biztonsági ellenőrzésen át, egészen a beszállító kapuknál történő indulásig.

Az elmúlt négy év kihívásai – a világjárvány, a nemzetközi konfliktusok és a nehéz gazdasági helyzet – ellenére 2023 a repülőtér legsikeresebb éve volt, köszönhetően a menedzsment és a tulajdonosok tapasztalatának, gyors és rugalmas döntéseinek. Az utasforgalom év végére meghaladta a 14,7 millió főt, a légiáru mennyisége pedig átlépte a 200 ezer tonnás álomhatárt.

Új fejlesztések, családbarát szolgáltatások

A légikikötőt a repülőtéri közösség munkájának köszönhetően 2022-re vonatkozóan Európa legjobbjává választották, továbbá fejlődését a szakma is elismerte, besorolásának négycsillagosra emelésével. A Budapest Airport 2023-ban is egész évben azon dolgozott, hogy ezt a kiemelkedő minőséget megtartsa és emelje; az utasok olyan új fejlesztésekkel találkozhattak, mint az önkiszolgáló poggyászfeladó rendszer bővítése, hangszigetelt fülkék kihelyezése a terminálokon és a 2B Terminálon megnyílt új kilátó- és dohányzóterasz.

A családbarát szolgáltatások új játszóterekkel egészültek ki, a legújabb gyermekjátszó pedig most épül a B oldali utasmólón. Tavaly óta a biztonsági ellenőrzést a már a számos felületen, köztük a Budapest Airport honlapján is elérhető várakozás-kijelző rendszer teszi még gördülékenyebbé, 520 négyzetméterrel és két új poggyászszalaggal bővült a T2A poggyászkiadó kapacitása, 16 millió euró értékben újult meg több gurulóút, illetve a forgalmi előtér aszfalt- és betonburkolata, megnyílt az 586 parkolóhelyet és a turistabuszok számára 8 férőhelyet biztosító Terminál Parkoló és megkezdődött a második repülőtéri szálloda építése is.