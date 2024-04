A Rác fürdő rekonstrukcióját végző fővárosi cég forrását Ungár Péter szerint egy olyan török multimilliárdos biztosítja, aki szerinte Orbán Viktor miniszterelnök, valamint a török elnök közeli bizalmasa. Ezzel az LMP társelnöke szerint a főpolgármester és a DK–Momentum–MSZP nagyon is tisztában van, ezért megvezetik az ellenzéki szavazóikat.

Az elmúlt évek alatt szerkezetkész állapotra visszaromlott Rác fürdő felújítása apropóján bírálta a Facebookon Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője és társelnöke Karácsony Gergely főpolgármestert, valamint a DK–Momentum–MSZP-tömböt.

„Szuper, hogy felújításra kerül a Király fürdő. Ez Vitézy Dávid programjának is része, ahogy a Rác fürdő újbóli megnyitása is, amit mind Tarlós, mind Karácsony többször megígért már, eljött az idő, hogy meg is történjen” – kezdte bejegyzésében Ungár Péter.

Az LMP társelnöke a több mint 15 éve zárva tartó Rác fürdő rekonstrukciójára utal, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 2023 őszén jóváhagyott. A beruházást a társaság saját forrásból tudja fedezni. Elvileg a felújítási tervek elkészültek, a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési pályázat folyamatban van, elvileg idén tavasszal elkezdhetik a helyreállítást.

Megvezetett szavazók

Ungár Péter szerint a fővárosi projekt arra mutat rá, hogy Karácsony Gergely és a DK–Momentum–MSZP „megvezeti az ellenzéki szavazókat”. Mindezt azzal indokolja, hogy a felújításhoz egy fővárosi cégnek az a török üzletember, Adnan Polat biztosít majd forrást, „aki Orbán Viktornak és Recep Tayyip Erdogannak is jóbarátja”.

Ki is Adnan Polat? Az Erdogan- és Orbán-rendszerek közötti gazdasági összekötő

– fogalmazott az LMP társelnöke, majd egy korábbi Magyar Narancs-cikk alapján kifejti, hogy a céget vezető török multimilliárdos „bejáratos Erdoganhoz és Orbánhoz is”, mi több, „ő közvetített a két illiberális vezető között”.

A Galatasaray futballklub egykori elnöke az elmúlt években az Orbán család igaz barátja lett, a kastélyvásárlások egyik kulcsfigurája, miközben cégei milliárdokat húznak a magyar államtól

– idéz tovább a Magyar Narancsból Ungár.

Az LMP elnöke szerint a DK–Momentum–MSZP-koalíció tisztában van azzal, hogy ki a cég vezetője, és ha nem az ő városvezetésük alatt kapná a fürdőfelújítást, akkor követelnék az elszámoltatást és a börtönt, ahogyan a hármas metró orosz felújításának ügyében is tették.

Aki Orbán és Erdogan gazdasági összekötőjével üzletel, az komoly arccal nem mondhatja ki többet azt, hogy »köztársaság«, hogy mekkora tisztelője Isztambul

– szögezte le.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Rác fürdő az elmúlt évek alatt szerkezetkész állapotra romlott vissza, és jogi komplikációk miatt eddig váratott magára a felújítása.