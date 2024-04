Komoly szócsata alakult ki a gyulai polgármester és Magyar Péter között

Görgényi Ernő, Gyula fideszes polgármestere pénteken a közösségi oldalán üzent Magyar Péternek, aki nemrég a városban járt kampánykörútján. A polgármester azt nehezményezte, hogy Magyar Péter szerint maffia működik városvezetésben.

Figyelj Peti, amikor a remegő kézzel tartott papírodból felnéztél, akkor ott szembe láttál egy gyönyörű kastélyt, az Almásy-kastélyt. Azt az én vezetésemmel mentettük meg, és újítottuk fel hamvaiból. Az előtte lévő parkot pedig felújítottuk és kinyitottuk a közösség számára. Elég sok munkánk volt benne, tisztességes, becsületes munka

– kezdte mondandóját Görgényi Ernő, aki szerint Magyar Péter csak annyit mondhat el közéleti pályafutásáról, hogy „bántalmazta a feleségét, akiről titokban hangfelvételt készített, és most felolvasott egy beszédet, amit lehet, hogy mások írtak meg”.

Azt javasolta neki, hogy visszafogottabban minősítsen olyanokat, akiket nem ismer, akiknek a munkáját nem ismeri. „És Peti, azt mondtad, hogy nem kaptatok áramot, de kérlek ne hazudjál. Nem kértetek áramot, mindenben segítettek a kollegáink benneteket, csak behajtási engedélyt kértetek a várkertbe, amit soron kívül megkaptatok” – tette hozzá a városvezető.

Arra is felhívta Magyar Péter figyelmét, hogy ha már maffiát keres, akkor a rendezvényen láthatta Perjési Klárát, a város MSZP-s országgyűlési képviselőjét, „aki egyébként 1 forintét akarta eladni ezt a gyönyörű kastélyt”. A polgármester – mint mondta – azért hozta ezt föl, mert Perjési a legnagyobb rajongója volt annak a Gyurcsány Ferencnek, akinek az „áldozatai védelmében te ismerőseiddel annak idején alapítványt hoztál létre. Gondold meg, hogy kik követnek téged” – fogalmazott.

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül

Magyar Péter azonban nem hagyta szó nélkül az elhangzottakat. Válaszkommentben azt kérte Görgényi Ernőtől, hogy inkább a hangfelvételről beszéljen, amin fenyegette „jó fideszes módjára” a kollegáit.

De az is elég, ha majd az ügyészségen vallomást teszel. Gyula gyönyörű város, örülök, ha te is hozzájárultál a munkáddal a szépüléséhez. Azt hiszem ezért kapod a fizetésedet. Kérlek, ne fenyegessétek a gyulaiakat retorziókkal azért, mert kijöttek meghallgatni a TISZA Párt véleményét. Minden jót! Hajrá, Gyula, hajrá, Békés!

– írta.

A történet azonban itt sem ért még véget. A gyulai polgármester válaszolt Magyar Péter kommentjére. „Kedves Péter! Te is voltál ügyvédjelölt, mint ahogy én is. Talán te is védtél kirendelés alapján olyan bűnözőket, akik tetteit magánemberként elítélted. Politikusként azonban akkor sem kell bűnözőket védened, ha erre rendeltek ki. Te most olyan embert veszel védelmedbe, aki súlyos bűncselekmények vádja miatt áll bíróság előtt. Munka nélkül vett fel több millió forint közpénzt a sógora jóvoltából. Ne engem fenyegess az ügyészséggel, hanem inkább arról nyilatkozzál, hogy tudsz-e egyes gyulai támogatóid rovott múltjáról” – írta Görgényi.

Mint ismert, nemrég hoztak nyilvánosságra egy 2019-es hangfelvételt, amelyben Gyula polgármestere, a fideszes Görgényi Ernő és a Magyar Posta gyulai helyettes vezetője beszélget. A városvezető arra kéri Torma Bélát, hogy a munkahelyi szabályait megszegve adjon át neki politikailag fontos információkat.