Leirat készülhetett Balog Zoltán beszédéből

Három év szolgálata mérlegen – írja a Parókia, a Balog Zoltán által vezetett Dunamelléki Református Egyházkerület hírportálja március 12-i cikkének címeként, amelyben a dunamelléki lelkipásztorok és főgondnokok március 9-i találkozójáról számol be –, utalva arra, hogy az eseményen „a hatéves püspöki ciklus felénél járva Balog Zoltán dunamelléki püspök beszámolójában felidézte a három évvel ezelőtti egyházkerületi közgyűlésen elmondott beköszöntő beszédét”.

A budapesti Ráday Ház dísztermében rendezett gyülekezeti lelkész-főgondnoki konferencián „közel négyszáz dunamelléki lelkipásztor és főgondnok gyűlt össze” március 9-én, szombaton – írja a portál. Balog Zoltán akkorra már a kegyelmi botrányt követően lemondott a zsinati elnökségről, a Dunamelléki Egyházkerület püspöki székét azonban – mind a mai napig – megtartotta.

A volt miniszter „a személyét és a református egyházat az elmúlt hetekben ért közéleti botránnyal kapcsolatban igyekezett választ adni azokra a kérdésekre, melyek azzal kapcsolatban vetődtek fel, hogy kegyelmet kért egy általa ártatlannak vélt embernek”, amit lelkipásztori kötelességnek tekintett. Nem számolt azzal, hogy ennek milyen közéleti következményei lehetnek – derült ki beszédéből. Úgy véli, a közéleti-politikai megközelítés nem ugyanaz, mint a lelki megközelítés. „Úgy kell szolgálnunk a közéletben is, hogy száz százalékig Istené vagyunk – nem párté, nem politikai irányzaté, nem az ellenzéké és nem a kormányé, hanem Jézus Krisztusé” – fogalmazott.

Elmondta, azért mondott le zsinati elnöki tisztségéről – amely, ahogy fogalmaz, elsősorban közéleti funkciót lát el, mely kifelé, az állam, a társadalom felé irányul –, hogy „elejét vegye az egységbontó törekvéseknek”. Nem tartaná helyesnek, ha újra zsinati elnök akarna lenni, ezt a kérdést lemondásával lezárta. Úgy látja azonban, hogy a püspököt lelki vezetőnek választják a gyülekezetek, befelé irányul a szolgálata. Meglátása szerint a kegyelmi ügy miatt utólag is a volt miniszterségének árnyéka vetül az egyházra. „Ez fáj a leginkább, de ezt helyre lehet állítani. Ehhez belső szabadságra van szükség. A kérdés az, hogy Jézus Krisztus szavára hallgatunk-e együtt, az Ő ítéletére vagy azokéra, akiknek nem az egyház üdve a célja?” – tette fel a kérdést beszédében Balog Zoltán.

A püspöki beszámolót követő fórumbeszélgetésen egy lelkipásztor felhívta a figyelmet arra, hogy csak bűnös ember kaphat kegyelmet, az ártatlannak igazság jár, egy másik lelkipásztor szerint a „kegyelmi ügy” nem teológiai kérdés, hanem politikai tévedés volt, ezért nem lehet egyházfegyelmi kérdésként kezelni. Válaszában a püspök világossá tette, hogy az ő szubjektív megítélése volt az ártatlanság, azonban az elnöki kegyelem nem ezen az alapon született.

Balog Zoltán március 9-i beszédéről azonban leirat készült. A fájl református körökben már egy ideje terjed, több jelenlévő, lelkész és főgondnok is megerősítette hitelességét, és Balog Zoltán sem cáfolta.

Amikor lelkipásztor társammal megkaptam a jelzést azokról, akiket jól ismertem a politikából, a közéletből (?), hogy ezt az embert a rendőrök fogják elvinni, mert a pályázati elszámolás nem úgy sikerült, s volt egy álmatlan éjszakám, másnap reggel bementem a püspöki hivatalba, és mondtam a helyettesemnek, hogy baj van, most mit csináljak? Végig azon gondolkoztam, hogy most kit kellene felhívni, hogy kéne elrendezni úgy, hogy ne legyen törvénytelen; de azért van valami mozgástér, hogy visszafizessék, másképp csináljuk, adunk hozzá, csak hogy megmentsük azt az embert – mondom, hogy most mit csináljunk? S azt mondta, hogy először imádkozzunk! Na, ez a különbség! Hogy valaki közéletileg és politikailag közelít meg valamit, még ha a cél helyes is, vagy pedig lelkileg közelít meg. Ez kerül mérlegre