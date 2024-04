Az Európai Unió Tanácsa – a jogállamisági feltételrendszerre hivatkozva – 2022 decemberében függesztette fel három magyarországi operatív program 55 százalékának kifizetését, és megtiltotta a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi szabályai miatt az uniós intézményekkel való szerződéskötést is. A magyar kormány már korábban is jelezte, hogy perre mehetnek emiatt, de közben az uniós tisztviselőkkel is állandóan tárgyaltak a megoldásról, egészen a közelmúltig.

A tárgyalások azonban nem vezettek eredményre, így most jön a per: a Népszava értesült arról, hogy az EU Bírósága befogadta azoknak az egyetemeknek a keresetét, amelyek megtámadták a 2022. végi határozatot. A lapnak Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (vagyis az érintett intézmények egyikének) a rektora, valamint az uniós bírói testület is megerősítette ezt.

A lap szerint ez azt jelenti, hogy elkezdődhet a per,

amely akár másfél-két évig is eltarthat – hacsak a kormánynak nem sikerül időközben kiegyeznie Brüsszellel.

Merkely ugyanakkor megjegyezte, bízik abban, hogy az Európai Unió Tanácsa még az év vége előtt „döntetlent” ajánl, azaz visszalép a pertől, de akkor is okafogyottá válhat a per, ha a magyar kormány az év végéig enged Brüsszel kéréseinek.

A Semmelweis Egyetem rektora azt is elmondta a Népszavának, hogy a brüsszeli döntés miatt több tíz millió eurót veszítettek, beleértve ebbe egy 14,4 millió eurós nagy egyetemi pályázatot is, amelyben nem tudnak részt venni. Állítása szerint ha megnyerik a pert, akkor ezt az összeget kamatostul megkapják (a Népszavának egy, az uniós joggyakorlatra rálátó forrás azt mondta, hogy a mondatot helyesebb lenne feltételes módba tenni, mert az EU bírósága a mostani per lezárulta után, egy külön eljárásban dönthet a kártérítés mértékéről – amennyiben az egyetemek jogosultak lesznek erre).

A 2022-es döntés összesen 21 alapítványi fenntartású egyetemet érint, ezeket név szerint felsoroltuk egy korábbi cikkünkben. A brüsszeli vezetés arra hivatkozva lépett fel az egyetemekkel szemben, hogy a közalapítványi modell veszélyeztetheti az Unió pénzügyi érdekeit is, és több kérést is megfogalmaztak ezzel kapcsolatban.