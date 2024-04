Geszti Péter karrierje során számos szerepben kipróbálta magát, megismerhettük rapperként, dalszövegíróként, reklámszakemberként, producerként, szinkronszínészként és előadóművészként is. Most egy interjújában beszélt arról, hogyan érnek össze ezek a területek, honnan volt inspirációja, és hogyan tudott megújulni. Emellett kitért a személyes márkaépítésre, Magyarország aktuális helyzetére, valamint a testi-lelki egészség fontosságára is, de azt is elárulta, mi tette Azahriah-t sikeressé, valamint hogy szerinte hogy nevezik a következő rendszerváltást.