Egy új fejlesztésnek köszönhetően április 23-tól már a 10 darabos gyűjtőjegy is elérhető a BudapestGO-ban. A digitális jegyeket a papíralapú termékekhez hasonlóan 4000 forintért lehet megvenni. Ahhoz, hogy a gyűjtőjegyek megjelenjenek az alkalmazásban, frissíteni kell a BudapestGO-t.

Régóta várt újítással jelentkezik áprilistól a Budapesti Közlekedési Központ. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közreműködésével a társaság április 23-tól már 10 darabos gyűjtőjegyet is értékesít a BudapestGO alkalmazásban. A terméket a papíralapú jegyekhez hasonlóan 4000 forintért lehet megvenni,

a jegyek a vásárlástól számított egy évig használhatók fel.

Visszaváltás csak akkor lehetséges, ha a gyűjtőjegycsomag mind a 10 szelvénye érintetlen – közölte a BKK kedden.

Hogyan lehet utazni a digitális jeggyel?

Ahhoz, hogy a 10 darabos gyűjtőjegy biztosan megjelenjen a BudapestGO-ban, először frissíteni kell az alkalmazást. A vásárlást követően a digitális gyűjtőjegyet – ugyanúgy, mint az eseti jegyeket – felszálláskor a jármű ajtaján kívül kell érvényesíteni. A gyűjtőjegyszelvények többféleképpen érvényesíthetők:

Widget funkcióval : a termék kihelyezhető a telefon kezdőképernyőjére, így be sem kell lépni az alkalmazásba. A widget funkcióval egy kattintásra érvényesíthetők a jegyek a kódbeolvasás gombba

: a termék kihelyezhető a telefon kezdőképernyőjére, így be sem kell lépni az alkalmazásba. A widget funkcióval egy kattintásra érvényesíthetők a jegyek a kódbeolvasás gombba NFC-érvényesítéssel : az NFC-matricák a metróbejáratoknál kihelyezett jegyérvényesítő készülékeken és a felszíni járműveken is megtalálhatók, amelyekhez érintve egyetlen lépésben történik az érvényesítés, és megjelenik a mozgó ábra

: az NFC-matricák a metróbejáratoknál kihelyezett jegyérvényesítő készülékeken és a felszíni járműveken is megtalálhatók, amelyekhez érintve egyetlen lépésben történik az érvényesítés, és megjelenik a mozgó ábra Kódbeolvasással: az applikáción belül a 10 darabos gyűjtőjegy szelvényén az érvényesítés gombra kattintva jelenik meg a kamerás kódbeolvasási lehetőség, majd a beolvasás után a mozgó ábra, ami mutatja, hogy már érvényes a jegy.

Mint írják, egyszerre, egy tranzakcióval csak egy 10 darabos gyűjtőjegy vásárolható az applikáción belül, de új vásárlási tranzakciót indítva természetesen további gyűjtőjegyeket is lehet venni. A már felhasznált jegyek a 80 perces érvényességi idő lejárata után a használt termékek közé kerülnek.

A gyűjtőjegyszelvényeket nem lehet más készülékeken megosztani, azonban, ha több utas utazik egyszerre, van lehetőség arra, hogy egymást követően több szelvényt érvényesítsenek felszálláskor. A kényelmes jegyérvényesítéshez a BKK azt javasolja, hogy minden utas a saját mobiltelefonján lévő jeggyel utazzon.

Jönnek a nosztalgiajáratok

A BKK arról is beszámolt, hogy a digitális gyűjtőjegyek mellett a társaság egy másik újdonsággal is kedveskedik az ügyfeleknek: május első hétvégéjétől október végig nosztalgiajáratok közlekednek a fővárosban, amelyekre április 23-tól már digitálisan is van lehetőség jegyet váltani a BudapestGO-ban, 500 forintért.

A hangulatos nosztalgiajáratok továbbra is múlt századi járművekkel közlekednek, a nosztalgiavillamosok, -troli és autóbuszok külön menetrend alapján járnak majd, a részletekről hamarosan tájékoztatást ad a BKK.