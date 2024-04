Sürgős ráncfelvarrásra szorul Magyarországon a gondnokság intézménye

Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban különböző okokból kifolyólag a gyermekvédelemről, az idősvédelemről és a pszichiátriai betegekről is több szó esett, mint korábban, a gondnokság jogintézménye máig egy ki nem beszélt vagy legalábbis rosszul körüljárt terület. Ez ellen igyekszik most tenni valamit a Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, amely több megrázó történetet is megosztott az Indexszel.