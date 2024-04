Szegeden rendezik a hőlégballon világbajnokságot

Harminc ország száznál is több versenyzőjének részvételével szeptember 8–14. között Szegeden rendezik a 25. FAI Hőlégballon Világbajnokságot. A város egén már az edzésnapokon, szeptember 5-e és 7-e között feltűnnek a látványos balloncsodák.

A közlemény szerint a sportág legrangosabb versenyére résztvevőket várnak Ausztráliából, Kanadából, Japánból, Kínából, Indiából, Brazíliából, de az előző világbajnokság élvonalában végző Egyesült Államokból is.

A hőlégballonozás legnagyobb világversenyén először indulnak majd Kolumbia, Egyiptom, Izrael és Örményország pilótái. Számos európai ország is képviselteti magát, és a magyar egységeknek is szurkolhat majd a közönség. A versenyzők mellett szép számmal a levegőbe emelkednek majd a fieszta pilóták ballonjai is, az ő céljuk elsősorban a nézők szórakoztatása – tájékoztatták a szervezők szerdán az MTI-t.

Knezevics Viktor, a verseny központjául szolgáló szegedi repülőteret üzemeltető Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, a város lakói és a hőlégballon szerelmesei számára már megszokott, hogy időnként hatalmas, színes csodák úsznak be a látóterünkbe, hiszen a szegedi repülőnapok (Szeged International Airshow – SZIA) is évente helyet ad ennek a látványos sportnak, 2021-ben pedig Szeged lehetett az Európa-bajnokság házigazdája.

Szeged egén már az edzésnapokon, szeptember 5-e és 7-e között feltűnnek a látványos balloncsodák. A bajnokság szeptember 8-án indul, a versenyzőknek pedig három típusú feladatot kell majd végrehajtaniuk: precíziós repüléseket előre meghatározott célpontokra, sebesség-, idő- és távolságfeladatokat, illetve manőverezési feladatokat – megtalálva azokat a magassági szinteket, ahol a szél a megfelelő irányba fúj.