Már csak két fagyos hajnal, és visszatér a nyár

A csapadék lassan megszűnik, és péntektől meredek emelkedésnek indul a levegő hőmérséklete, vasárnapra pedig már a 25 fok feletti csúcs sem tűnik kizártnak. Emellett a szél is mérséklődik és a jövő hétre felhőmentes, igazi nyári időre van kilátás, egyre enyhébb éjszakákkal és egyre melegebb nappalokkal.

A csapadék lassan megszűnik, és az előttünk álló napokban már nem kell jelentősebb esőre számítani. Sőt, hétvégére a nyárias időjárás is visszatér, csak még előtte két rendkívül hideg hajnalt kell túlélnünk. A HungaroMet legújabb előrejelzése szerint vasárnaptól már a legtöbb helyen 25 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk majd.

A csütörtök és a péntek hajnal még igencsak hűvös lesz, hiszen a fagyzugosabb területeken akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet, viszont péntektől kezdődően a délies légáramlás egyre melegebb levegőt hoz a Kárpát-medencébe, így a hőmérséklet is rohamosan növekedni fog.

Csütörtökön még csak 10–17 fok között alakulhat, de vasárnapra már 20–25 fokra melegszik a levegő.

Ezzel együtt a szél is mérséklődni fog térségünkben, és a felhőknek is búcsút mondhatunk egy időre, hiszen a jövő hét legnagyobb részében napsütésre és kellemesen meleg időre számíthatunk. Ráadásul az éjszakák is egyre enyhébbek lesznek, a jövő hét közepére a melegebb területeken csak 10–14 fokig süllyed majd hajnalra a levegő hőmérséklete.