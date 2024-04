Jelentős változások jöhetnek a jogosítványok megszerzésénél

Új jogszabálytervezetet adott ki az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), amely alapján B kategóriás jogosítvánnyal is megszerezhető lehetne a C és CE kategóriás vezetői engedély. A változtatásról április 29-ig várják az észrevételeket.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium hétfőn egy új jogszabálytervezetet adott ki, amely alapján átírná a kormány a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendeletet – szúrta ki a 24.hu.

Az április 29-ig társadalmi egyeztetésre szánt tervezet alapján a B kategóriás vezetői engedéllyel megszerezhető lehetne a C és CE kategóriás vezetői engedély, lerövidítve a vizsgázók képzési idejét és a költségeket.

Az indoklásban arra is kitérnek, hogy a változtatás lehetőséget teremt arra, hogy egy kombinált, C és CE kategóriákat egyszerre magába foglaló tanfolyamot B kategóriás vezetői engedéllyel is el lehessen kezdeni.

Ezáltal rövidül a képzési idő, csökken a költség, ami lehetővé teszi, hogy a képzésben részt vevők gyorsabban munkába állhassanak, csökkentve a fuvarozói piacon kialakult gépkocsivezető-hiányt.

Jelenleg a C és az E kategóriás jogosítványt sem lehet egyszerre megszerezni

A jelenlegi jogszabályok alapján a C és E kategóriás jogosítványt nem lehet egyszerre megszerezni. A CE kategória feltétele az érvényes B és C kategóriás, nem kezdő vezetői engedély – tették hozzá.

A C kategóriás jogosítvány – autóbuszt és a trolibuszt leszámítva – a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsikra vonatkozik. Emellett a gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvények vezetésére is alkalmas.

A CE kategória a C kategóriájú tehergépjárműből és nehéz pótkocsiból álló szerelvény vezetésére jogosít fel.