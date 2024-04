Börtönőrök vertek össze egy megbilincselt rabot Miskolcon

Hét börtönőr a vádlottja annak az eljárásnak, amit azért indítottak, mert megvertek egy megbilincselt rabot és a földön fekve meg is rúgdosták. Az esetet állítólag bosszúból követték el, mert a rab eltörte egy társuk orrát és egy százados is az elkövetők között volt, aki azzal állt be a sorba, hogy nem jelentette a börtönparancsnoknak a túlkapást.