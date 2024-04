Néhány napja derült ki, hogy a bicskei gyermekotthonban történt molesztálás ügyében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kilenc fővel kötött peren kívüli egyezségi megállapodást, és összesen 154 millió forintot fizetett ki nekik kártérítésként. Maga az ügy 2016-ban robbant ki, majd 2020-ban az egyik áldozat, Pop Mert Julián nyilatkozta, hogy jogerős ítélet született arról, hogy megtörténtek a bűncselekmények, emiatt kártérítést követeltek.

Pop Mert Julián azonban érthetetlennek nevezte, hogy a Belügyminisztérium pénteken nyilvánosságra hozta, mekkora összegű kártérítést kaptak az elszenvedett bántalmazásokért, ugyanis pont hogy

az állam íratta alá velük a titoktartási szerződést.

Pop Mert az RTL Híradónak elmondta, hogy 2019-ben a fővároshoz, az Emberi Erőforrások Minisztériumához és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz is kártérítési kérelmet adtak be. Mindenhol elutasították őket azzal az indokkal, hogy nem tartoznak kártérítési felelősséggel. Ezután döntöttek úgy az áldozatok, hogy pert indítanak, és csak ekkor ajánlotta fel nekik a peren kívüli egyezséget a főigazgatóság.

Pop Mert azt is közölte, hogy a megegyezés alapfeltételéül a titoktartást szabta az állam, így most őt is meglepte, hogy a 2020-as megállapodás nyilvánosságra került.

Nem értem és egyelőre nem világos, hogy miért hozta nyilvánosságra a Belügyminisztérium a szerződés egyes részleteit, egyáltalán a szerződés tényét, ugyanis ez is titkos volt. Azért nem értem, mert őket ugyanarra a kötbér megfizetésére lehet kötelezni, mint ahogy fordított esetben minket is

– nyilatkozta.

A Belügyminisztérium a Híradó megkeresésére úgy reagált, álláspontjuk szerint a megállapodások nem sérültek azzal, hogy a Belügyminisztérium újságírói kérdésre a mindösszesen kifizetett kártérítésről tájékoztatást adott.

A bicskei botrány Magyar Péter pénteki tüntetésének is az egyik főtémája volt. A Tisza Párt alelnöke a rendezvényen azt mondta, a magyar kormány még mindig adós a magyarázattal, hogyan kaphatott kegyelmet K. Endre. A péntek reggeli, kártérítésről szóló hírről is szót ejtett, szerinte ugyanis nem véletlen, hogy Pintér Sándor éppen ezen a napon hozta nyilvánosságra az adatokat. Úgy véli, az áldozatok méltánytalanul alacsony összeget kaptak.