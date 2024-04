Megműtötték a bőnyi iskolában megkéselt kislányt, támadója halállistát írt

Elvégezték a beavatkozást azon a győri kórházba szállított kislányon, akit hatodikos osztálytársa hétfőn szívtájékon szúrt. A rendőrség megkezdte a szemtanú diákok kihallgatását. A megtámadott kislány sokkos állapotban lévő édesanyja arról beszélt egy interjúban, hogy a támadó halállistát írt, amelyen az ő gyereke is szerepelt.

Mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba Bőnyről azt a szíven szúrt iskolás gyermeket, akit az osztálytársa késelt meg egy veszekedés miatt, és elvégezték rajta az életmentő műtétet, állapota jelenleg stabil – mondta el Bőny polgármestere az ATV Híradónak.

A megszúrt lány állapotát stabilizálták az orvosok, túl van az életveszélyen – jelentette be Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára. Az államtitkár azt mondta, hogy nincs információja arról, hogy a történteknek előzményük lett volna. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűntetőeljárásban vizsgálja az esetet.

Mint arról beszámoltunk, megszúrta szívtájékon tanulótársát, és súlyos sérülést okozott egy hatodikos lány a bőnyi Szent István Király Általános Iskolában hétfő délelőtt. Az összetűzés két, szomszédos településről, Rétalapról átjáró kislány között tört ki. A bőnyi iskola vezetése az eset után arra kérte a szülőket, hogy vigyék haza gyermekeiket, akik közül többen sokkos állapotban vannak.

A csatorna arról is beszámolt, hogy szülői felügyelet mellett megkezdődött a szemtanú gyerekek kihallgatása. A tanárok ezalatt próbálnak érzelmi támogatást nyújtani a diákoknak.

A támadó kislány halállistát írt

Az ACNews azt írja, hogy a teremben csak három diák tartózkodott az összetűzés idején, a harmadik, szemtanú kislány elrejtőzött a merénylet idejére. A lap szerint a késelő gyerek egy halállistát is írt, amelyen több vele egy iskolába járó diák neve is szerepelt, köztük a megkéselt kislányé, Mirelláé is.

A szívtájékon szúrt kislány, Mirella sokkos állapotban lévő édesanyja arról beszélt a portálnak, hogy gyereke csendes, szelíd kislány, akinek soha nem volt konfliktusa az osztálytársaival. Fodrász vagy műkörömépítő szeretne lenni.

Nem haragszom a szurkáló osztálytársára, számomra csak az a fontos, hogy a gyerekem életben maradjon

– mondta az áldozat édesanyja.

Ugyanakkor azt is elmondta, nagyon furcsállja, hogy a támadó kést vitt magával az iskolába, és halállistát írt.