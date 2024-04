No migration, no gender, no war – áll Jánd község határában mindkét oldalról a szokásos üdvözlés helyett. A város polgármestere ugyanis lecserélte a megszokott feliratokat a kormánypártok választási szlogenjére, mert szerinte ebben a faluban még az ellenzék is fideszes és a lakók 80 minimum százaléka egyetért a szöveggel – noha migránst még egy darabot sem láttak a faluban és a háborútól is relatíve messze vannak.

Az ukrán határtól tíz kilométerre fekvő Jánd polgármestere a falu két végében lévő „Üdvözöljük Jánd községben” feliratot lecserélte „No migration, no gender, no war” táblákra. Asztalos István azt mondta az ATV-nek, hogy nincs ebben semmi meglepő, hiszen náluk még az ellenzék is fideszes, a lakosság 80 százaléka pedig minimum egyetért a kiírt szöveggel.

„Szoktam mondani, hogy községünkben az ellenzék is fideszes. Nekem nagyon kemény fideszes ellenzékem volt a korábbiakban. Most már kevésbé. Itt a 80 százaléka a településnek egészen biztos, hogy egyetért ezzel a kihelyezett táblával” – fogalmazott a független polgármester, aki már nem indul újra a júniusi választáson. Állítólag a táblák kihelyezése előtt megkérdezte az önkormányzat tagjait is, akik most nem akartak nyilatkozni a csatornának.

Közel vagyunk a szomszédokhoz és mi nagyon, nagyon háborúellenesek vagyunk. Nem csak itt, hanem világszerte. Van itt számomra, szerintem, véleményem szerint annyi katasztrófa a Földön, a világban, hogy ehhez nem hiányzik már semmi, sem itt egy háború, sem Amerikában egy háború

– nyilatkozta Koncz Gábor gazdálkodó.

Egy másik lakos, Tóth Endre elmondta, hogy egyáltalán nem érzik a migrációs nyomást, sőt, egy migránst se látott még a faluban, de azért egyetért a táblákkal. Viszont a háborútól veszélyben érzi magát, hiszen tíz kilométerre vannak az ukrán határtól.