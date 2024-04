Április 25-én jelentette be a kiskunhalasi Semmelweis Kórház közösségi oldalán Gondos Miklós vármegyei intézményvezető, hogy Szepesvári Szabolcs távozott az intézmény főigazgatói posztjáról, helyét pedig Lénárt Endre veszi át. Indoklás nem volt a poszthoz, illetve arról sem tájékoztatták az embereket, hogy Szepesvári felmondott vagy esetleg kirúgták posztjáról.

Bányai Gábor fideszes országgyűlési képviselő akkor azt írta, hogy „fontos tisztázni, hogy a távozás mögött a Bács-Kiskun vármegyei kórház vezetőjével való, kibékíthetetlen személyi konfliktus állt elsősorban” – írta meg a Bács-Kiskun vármegyei hírportál.

A bejelentés felháborította nem csak a kiskunhalasi, de a környék településeinek lakosságát is, több polgármester is kiállt a menesztett főigazgató mellett, és Bányai Gábor is felemelte hangját a döntés ellen. Vasárnap estére párt- és politikamentes tüntetést szerveztek a kórház előtti térre, ahol kétezren gyűltek össze, hogy Szepesvári Szabolcsot a támogatásukról biztosítsák. A tüntetésen a volt főigazgató és több exkollégája is beszédet mondott. Bár politikusok nem szólaltak fel, de azt a szervezők elmondták, hogy Bányai kezdeményezte Szepesvári visszahelyezését a főorvosi posztjára.

A menesztés konkrét okairól továbbra sincs információm, annyit tudok, hogy másfél éve boszorkányüldözés folyt Szepesvári Szabolcs ellen a vármegyei központi kórház vezetője részéről, aki mindent elkövetett, hogy a halasi kórház főigazgatóját eltávolítsa a pozíciójából

– mondta később újságíróknak az országgyűlési képviselő.

Hozzátette, hogy nincs arról információja, hogy a főigazgató vagy munkatársai súlyos szabályszegést vagy bűncselekményt követtek volna el, és azért menesztették azonnal posztjáról Szepesvárit. Ha ilyet talált volna a Belügyminisztérium vagy a vármegyei kórház emberei, arról azonnal kellett volna tájékoztatniuk a politikust.

Elmondta, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert is tájékoztatta a történtekről, és kérte, hogy helyezzék vissza a főigazgatót posztjára. Hozzátette, hogy hétfőn írásban is kérelmezi ugyanezt az Országos Kórházi Főigazgatóság feje, Révész János főigazgató felé.

A volt főigazgató közösségi oldalán köszönte meg az emberek támogatását, és azt írta: „a nehézségek, problémák azért jönnek az életünkbe, hogy tanuljunk belőle. Hisz ezekből lesznek a tanulságok. De ahhoz át kell élnünk a fájdalmat, a veszteséget, meg kell élnünk a helyzeteket az életünkben.”