A pesti iparkamara elnöke szerint az államnak át kéne vennie az utak kezelését Budapesten

Vereczkey Zoltán, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt a vendége a legutóbbi Ultrahang Plusz-adásnak, amelyben főként arról beszélt, hogy a fővárosi utak katasztrofális állapota miatt a kormánynak át kellene vennie ezek kijavítását és kezelését a fővárostól.

Vereczkey Zoltán szerint az elmúlt 5 év Karácsony Gergely bizonyítványa, amelyet a „kamara jogosult értékelni”, ez alapján pedig elmondható, hogy „ezt a bizonyítványt most már nem lehet toldozni-foldozni, nem lehet hozzá mosolyogni, hanem kőkeményen meg kell fogalmazni, hogy mit kérünk a főpolgármestertől”.

A gazdasági növekedés és működés már kezd ellehetetlenülni bizonyos közlekedési anomáliák miatt

– véli az iparkamarai elnök.

Vereczkey Zoltán elmondta, hogy törekedtek párbeszédre az önkormányzattal, tavaly szeptemberben két állásfoglalást is kiadtak ezzel kapcsolatban, de semmi nem változott.

„Ha még öt évig folytatódik ez a tendencia, a gazdaság életében olyan folyamatok fognak felerősödni, amik már jelenleg is tetten érhetőek. […] Lehet, hogy lesz bicikliút, csak már nem lesznek munkahelyek” – tette hozzá a Pest vármegyei iparkamara elnöke.

„A következő főpolgármesterrel nagyon sokszor és szívesen egyeztetnék a közlekedésről” – mondta, mert eddig Karácsonyékkal hiába beszéltek, a válasz csak annyi volt, hogy „majd egyszer, talán a következő ciklusban”.

Vereczkey Zoltán szerint a jelenlegi városvezetést nem érdekli a szakma. Szerinte azért nem politizálás a nyilvános szerepvállalás a kamarának, mert ők az egész gazdaságot általánosságban nézik, míg a politika ezen szemléleteknek egy-egy „kikristályosodása”. Nem azt akarják megmondani, hogy a fővárosiak kire szavazzanak, hanem azt, hogy kire ne.

Csak bírálat van, vagy alternatívák is?

A bicikliutak problémájára azt mondja, hogy „akárhány kilométer bicikliutat festünk is fel, Budapest soha nem lesz kerékpáros város”, de ez a legmarginálisabb közlekedési eszköz és probléma a kérdéskörben. Sosem lesz biztonságos beengedni a kerékpárosokat a 2 tonnás városi terepjárók közé. Véleménye szerint főútvonalra sosem lenne szabad kerékpárutat kiépíteni, inkább a mellékutcák lennének a megoldás.

Vereczkey Zoltán szerint az áruszállítás is problémás kérdés, hiszen a vállalkozó érdeke – amennyiben optimalizálnák a szállításokat – mindenképpen sérülne. Hiszen összeegyeztetni a turisták, a lakók, az áruszállítók és az irodai dolgozók közlekedését például a belvárosban, és nincs olyan megoldás, hogy mindenkinek minden jó legyen. A legoptimálisabb megoldás az éjszakai áruszállítás lehetne a szakember szerint, míg a belvárosi parkolóházak építése tehermentesíthetné az utakat és a megállóhelyeket. A futárokról azt tartja, hogy nekik is be kellene tartaniuk a KRESZ-t, őket is úgy kellene szabályozni, hogy élhető legyen a város.

A kamara azzal sem ért egyet, hogy a főváros a gerinchálózatokon kívül mindenhol sebességkorlátozást akar bevezetni. A lakóövezetekben indokolt lenne szerintük, de mindenhol talán túlzás. A

budai rakparton végig háromsávos közlekedés kellene – véli az elnök –, amellyel szintén gyorsítani lehetne a forgalmat. A pesti rakpart más terepet tölt be a város életében, de minden, alsó rakpartról felterelt forgalom növelni fogja a dugókat – köszönhetően a kerékpársávoknak –, de lezárni sosem lehet majd a turizmus miatt. A Hungária körút pedig nem lehet opció, hiszen csúcsforgalomban így is lépésben halad a forgalom.

A tehermentesítés előfeltétele az északnyugati M0-szektor megépítése

– tette hozzá Vereczkey Zoltán. Szerinte ha ezt Karácsony Gergelyék megtették volna, akkor ebből akár politikai tőkét is kovácsolhattak volna. „De nem értenek hozzá” – jegyezte meg.

Gyámság alá a fővárost?

„Egy kézbe kell tenni a fővárosi közlekedésirányítást és a kormányzati közlekedésirányítást” – ebben egyetért Vereczkey és Karácsony Gergely főpolgármester. Csak a kéz nem mindegy, ráadásul Karácsony 2026-tól számol változással, a kamara szerint viszont nincs annyi ideje a fővárosnak.

Ha a főpolgármester nem tud kommunikálni a kormánnyal, akkor ezeket a feladatokat el kell venni a fővárostól

– véli a kamara elnöke.

Vereczkey Zoltán szerint Budapesten „teljes dilettantizmus van, és a 24. órában vagyunk”. A kormányt még nem keresték meg a felvetésükkel, mert inkább megvárják a választásokat, hátha „magától megoldódik” a dolog. „Azt nem lehet csinálni, hogy a gazdaság érdekeivel tartósan szembemenjen egy önkormányzati vezetés” – mondta a kamarai elnök.

A zöldítésről pedig azt mondta Vereczkey, hogy „nagyon egyszerű: csak elektromos buszparkot kell üzemeltetni”. Ezzel lehetne a legnagyobbat javítani a főváros szennyezettségén, napenergiás töltőparkokkal felvértezve. „A villamos, a metró, a troli és az elektromos autóbusz a teljes elektrifikáció alapját biztosítja” – zárta gondolatait Vereczkey Zoltán.

