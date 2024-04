Megfojtotta a párját, majd beült egy szuperhősös filmre a moziba

Összeveszett a párjával, megfojtotta, majd beült egy szuperhősfilmre a moziba. A vád szerint a férfi nemcsak emberölést követett el, hanem a nő fiában is kárt tett, amikor a kisfiúnak végig kellett hallgatnia a történteket, majd ő fedezte fel anyja holttestét. Az emberöléssel megvádolt férfi nem ismerte be a bűncselekményt, de elmondta, hogy évek óta gyógyszereket szed a mentális egészsége miatt.

Arcát maszkkal eltakarva, két őr kíséretében érkezett meg a Fővárosi Törvényszék Markó utcai tárgyalótermébe C. Károly. Nem ez az első előkészítő ülés, amit az emberölési ügyben tartanak. Dr. Kárpáti György bíró tájékoztatása szerint már februárban egyszer elővezették a vádlottat, ám akkor nem tudták megtartani az előkészítő ülést, mert a férfi a rossz egészségügyi állapotára hivatkozott. A tanácselnök kedd reggel azzal kezdte, hogy a bv. szakemberei szerint ez a probléma azóta már nincs jelen.

C. Károly saját bevallása szerint nyolc általánossal rendelkezik, de elvégzett egy hajópincérképzést, mégis az édesanyja tartotta el. Korábban négy év börtönbüntetésre ítélte őt a bíróság, többek között olyan bűncselekmények elkövetése miatt, mint szexuális erőszak, személyi szabadság korlátozása és információs rendszer megsértése. Két év után azonban feltételesen szabadlábra helyezték a férfit, aki az elmúlt években kedélyjavítókat és nyugtatókat szedett.

Vallomás nélkül üli végig a tárgyalásokat

A vádlott nem ismerte be a bűncselekményt, vallomást sem akart tenni, azonban minden tárgyaláson részt akar venni a továbbiakban. Ha a mai napon elfogadta volna a vádirat tartalmát, akkor az ügyészség mértékes indítványként 11 év börtönbüntetést kért volna C. Károlyra.

A vádirat szerint a férfi a gyilkosság előtt az áldozat kilencéves gyermekét bezárta egy szobába, és a kisfiú végighallgatta, ahogy C. Károly megfojtja az édesanyját. A gyermek nagymamája szerint unokája korábban arról beszélt neki, hogy a férfi zaklatta őt, másnak azonban ezt nem mondta el. A férfit védő dr. Willi Ildikó ismertette, hogy a kisfiút meghallgatta egy szakértő, aki azután, hogy elárulták neki, mit mondott a nagymamája, már arról számolt be, hogy a férfi az alsónadrágjába nyúlva markolászta a nemi szervét. Előtte azonban nem említett semmi ilyet vagy ehhez hasonlót.

Az ügyvéd szerint az eljárás további részében a nagymamát és a szakértőt is ki kellene zárni, a vádirat pedig nem is tartalmaz szexuális erőszakról szóló részt. Az ülés végén a védő indítványozta, hogy enyhítsenek a férfi kényszerintézkedésén, miután több mint két éve van C. Károly letartóztatásban. Az indítványt a tanácselnök elutasította, így a vádlott marad letartóztatásban.

Beült mozizni a gyilkosság után

A vád szerint a férfi 2022 elején ismerkedett meg későbbi áldozatával, Sz. Zsanettel, majd nem sokkal később össze is költöztek abban a XIV. kerületi lakásban, amelyben a nő a korábbi kapcsolatából született, 9 éves gyermekével lakott. A pár együttélését a kezdetektől konfliktusok terhelték, gyakoriak voltak közöttük a viták.

2022. április 3-án délelőtt mindhárman otthon voltak, amikor a férfi és a nő ismét összeszólalkozott egymással, tettlegességre azonban ekkor még nem került sor. A délutáni órákban C. Károly a könyökével véletlenül megütötte a kisfiú szemét, ami miatt a nő számonkérte őt, és ennek hevében arcon is ütötte a férfit. Ezután folytatódott közöttük a veszekedés, amit egy idő után a konyhában folytattak, az akkor mindössze kilencéves kisfiú pedig a szobában maradt, és a vádlott nem is engedte neki, hogy onnan kijöjjön.

A VITA SORÁN A férfi VÉGÜL RÁTÁMADT Sz. zsanettre, MEGRAGADTA A NYAKÁNÁL, MAJD MEGFOJTOTTA A NŐT.

A férfi ezután a csukott ajtón keresztül felszólította a kisfiút, hogy maradjon a szobában, bújjon el, mert hamarosan jön a rendőrség, majd ezt követően elhagyta a lakást, és a bejárati ajtót kulccsal bezárta. A kisfiú egy idő elteltével előjött a rejtekhelyéről, és az előszobában megtalálta az édesanyját, majd telefonon segítséget kért az édesapjától, aki azonnal értesítette a rendőrséget.

A rendőrség korábbi közleménye szerint az emberölés vádlottja, C. Károly a történtek után egy szuperhősfilmre ült be az egyik moziba, itt fogták el a BRFK munkatársai.

A vádirat kiemeli, hogy a kisfiú a szomszéd szobából fültanúja volt az édesanyja súlyos bántalmazásának, majd ezek után a vádlott őt kitette annak a traumának is, hogy egyedül találja meg édesanyját. A vádlott mindezzel súlyosan veszélyeztette a kiskorú erkölcsi, értelmi és érzelmi fejlődését.

A Fővárosi Főügyészség a büntetett előéletű férfit emberölés bűntettével, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza, valamint eltiltást minden olyan foglalkozástól, amely révén kiskorúakkal kapcsolatba kerülhetne.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.