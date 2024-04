A kormánybiztos cáfolja a Pécs melletti kínai beruházás hírét

„Egyelőre nem tudunk beszámolni semmilyen Pécs melletti beruházásról. Amennyiben ebben változás lesz, azt haladéktalanul a nyilvánosság elé fogjuk tárni” – írja közösségi oldalán Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos, hozzátéve, hogy az Orbán-kormány és a Nemzeti Befektetési Ügynökség is elkötelezett Baranya vármegye fejlesztése mellett.

Ezzel kapcsolatban a kormány számos döntést meghozott az elmúlt hónapokban. A híresztelésekkel ellentétben azonban semmilyen pozitív befektetői döntés nem született a Pécs melletti területek kapcsán

– jelentette ki Joó István.

Korábban sajtóhírek alapján mi is beszámoltunk róla, hogy egy kínai autógyár építhet üzemet Baranyában, és ezért is látogat több napra Magyarországra a kínai elnök, aki Orbán Viktorral közösen jelentheti be hivatalosan a beruházást. A kormánybiztos bejegyzésében ezt kategorikusan cáfolja.

Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón jelentette be, hogy május 8. és május 10. között Budapest vendége lesz Hszi Csin-ping kínai elnök. A látogatás programját egyelőre homály fedi.