A háborút is megjárt, száztizenegy éves gőzhajót indítanak a Balatonon

A felkészítési és felújítási munkálatokat követően május 1-jén mutatkozik be újra a nagyközönségnek Balatonfüreden az előszőr 1913. júniusban vízre bocsátott 32 méter hosszú 5 méter széles Jókai gőzhajó, amely sétahajóként fog üzemelni – közölte a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart), arra is kitértek, hogy a korábbi évekhez hasonlóan flottájuk többi tagjával együtt rendezvényekre is igénybe vehető lesz.

Gyártása idején ez volt az ötödik gőzös hazánkban.

Az Óbudai Hajógyárból alkatrészenként szállították Siófokra, itt szerelték újra össze és állították szolgálatba. A Jókait a II. világháború idején, 1945. márciusában a visszavonuló német csapatok a balatonfüredi kikötőben felrobbantották.

A rákövetkező évben emelték ki a gőzüzemű hajót a Balatonból, majd 1948-ban ismét forgalomba helyezték. 1963-ban motorhajóvá építették át, 1964-ben felújították, 1980-ban pedig átkerült a Tiszára. A Vanyolai Hajózási Kft. vásárolta meg, 1998-99-ben felújították, majd 2000-ben áthajóztak vele a Dunára, de csak 2002-ben érkezett meg a Balatonra − az akkori vízállás miatt közúton. 2003-tól állt hivatalosan szolgálatba, Balatonfüreden.

Kalandos történetét követően, a 85 utas befogadására alkalmas hajót 2023. végén vásárolta „vissza” a Balatoni Hajózási Zrt. A hajózási szezonra felkészítő munkálatok 2024. elején kezdődhettek meg; ezek során javították a villamos hálózatát, és új festést is kapott a Jókai.

„Terveink szerint a későbbiekben folytatódnak majd a mosdók, burkolatok, farészek esztétikai, állagmegóvási munkálatai, valamint tervezzük a hajó műszaki felújítását is. Várhatóan a következő években kiépül az orrsugár kormány, sor kerül a segédgép, a tartályok, csővezetékek cseréjére és megújul majd a hajtás és kormányrendszer is” – emelte ki Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója.

Május 1. és 31. között a Jókai sétahajó naponta Balatonfüredről 11:00, 12:30, 14:00, 16:00-as időpontokban indul, ahova 1 órás út után tér vissza, az aktuális menetrendekről, jegyárakról a Bahart honlapján érdemes tájékozódni.