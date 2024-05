Karácsony Gergely: A mai Magyarország biztosan nem kerülne be az unióba

„»Európába, de mindahányan!« – Csengey Dénes 1989-es felhívása volt az elmúlt évtizedek egyik legreménytelibb mondata. Ma mégis keserédes az ünnep, amivel hazánk európai uniós csatlakozásának huszadik évfordulójára emlékezünk” – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely.

„Egyrészt sose felejtsük, hogy a világ legbékésebb, legdemokratikusabb, legfejlettebb politikai szövetségéhez tartozunk. Másrészt szomorú látni, hogy a velünk együtt csatlakozó országok többsége sokkal közelebb került Európához, mint mi. Két évtized alatt felfoghatatlan mennyiségű pénz, 22 ezer milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra” – fogalmazott a főpolgármester, aki szerint továbbra is Európa előszobájában maradtunk. „Az áraink már európaiak, a béreink még mindig nem. A demokráciánk állapota pedig még messzebb van Európától, mint a csatlakozáskor volt” – vélekedett.

A mai Magyarország biztosan nem kerülhetne be az unióba

– jegyzi meg Karácsony. Szerinte „volt egy történelmi lehetőségünk, és sajnos elhibáztuk. Egész pontosan elsősorban a két évtized bő kétharmadát kitevő Orbán-kormány hibázta el”.

„Ha a lombkorona nélküli lombkoronasétányok és utas nélküli kisvasutak építése helyett a valóban fontos dolgokba, mindenekelőtt a magyar emberekbe, az ő oktatásukba, az ő egészségükbe, az ő szociális védelmükbe fektettük volna be ezt a rengeteg pénzt, akkor most talán mindannyian közelebb lennénk Európához. És nem csak azok, akik Európát választották otthonunknak a szülőföldjük helyett. De az Európai Unió továbbra is a legjobb lehetőség Magyarország felemelkedéséhez. Rajtunk múlik, hogy élünk-e vele. Hogy Brüsszelt akarjuk-e elfoglalni, vagy a saját helyünket a világban. Európában. Csakis Európában” – írja bejegyzésében a főpolgármester.