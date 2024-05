Ahogy arról beszámoltunk, 2023 év végén már rekordmagas volt a kórházak tartozása, átlépte a 130 milliárd forintot is az egyetemi és az egyházi intézményeket is belevéve. Októberről november végére mintegy 5 milliárd forinttal nőtt ez az összeg, és hiába a kormányzati ígéretek, egyelőre a helyzet nem változott. Míg 2023-ban átlagosan havi 3,7 milliárddal nőtt a tartozások összege, addig 2024-ben már havi 20 milliárddal. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy egyes beszállítócégek türelme elfogyott, és beszedési megbízást indítottak a kórházak ellen. Ennek következménye pedig az lett, hogy a jászberényi kórháztól 57 millió forintot vett el a NAV, de más intézmények is vannak a behajtási listájukon – értesült a Népszava.

Közteher-tartozás miatt a NAV inkasszóval szedett be 57 millió forintot a Jászberényi Szent Erzsébet kórháztól,

amely jelentős problémákat okozott az intézmény napi kifizetéseiben. A portál által megkérdezett szakértő szerint egészen példátlan, hogy egy állami fenntartású intézmény ellen indít behajtási követelést maga az állam. Persze ettől még a NAV-nak ez a dolga, csak a logika érdekes mögötte.

Kicsit mélyebb áskálódás után azt találták, hogy a NAV végrehajtási eljárás alatt álló adózók listájában nemcsak a jászberényi kórház szerepel, hanem

a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelő Intézet, valamint a Károlyi Sándor kórház is.

Ezzel szemben az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ) nem talált semmi problémát, ugyanis azokra a kérdésekre, hogy eddig hány alkalommal inkasszált a NAV az egészségügyben. Mely intézményeket érintette, Konkrétan mit jelent, ha egy kórház a végrehajtás alatt lévő intézmények listájára kerül, mindössze annyit válaszoltak, hogy „értesüléseivel ellentétben hazánkban nincsen fizetésképtelen, állami fenntartású kórház. Kórházaink gazdasági működése stabil, köszönhetően a kormányzati beavatkozásoknak” – írták.