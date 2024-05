Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán tett közzé egy videót arról, ahogy feleségével Hszi Csin-ping kínai elnököt és annak feleségét fogadják a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A találkozó ellen többen is tüntettek és tüntetnek most is, viszont Gulyás Gergely szerint hatalmas megállapodásokat köt a két ország, amiről bővebben a csütörtök délután fél 6-kor kezdődő sajtótájékoztatón beszél majd Orbán és a kínai elnök.