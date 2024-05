Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely teljesen lezáratná a pesti alsó rakpartot

Szentkirályi Alexandra több Facebook-bejegyzést is közzétett arról, hogy Karácsony Gergely lezáratná a pesti alsó rakpartot. A főpolgármester több alkalommal is változtatott az álláspontján a rakpart ügyében, minimum zavaros, hogy mit gondol a kérdésről.

A Fidesz főpolgármester-jelöltje először kedden osztott meg egy videót a témában. Ennek kísérőszövegeként azt írta: „Ha Karácsonyékon múlik, akkor nem sokáig lehet már autóval közlekedni a rakparton. Karácsony maga nyújtotta be azt a tervet, miszerint hétköznap, munkanapon, tanítási időben is, tehát végleg lezárná a pesti alsó rakpartot. A közúthálózati tervet a Gyurcsány vezette Fővárosi Közgyűlés el is fogadta. Ezzel bevinnék a kegyelemdöfést a budapesti közlekedésnek.”

Június 9-én tehát erről is döntünk: viszlát, rakpart, vagy viszlát, Gyurcsány és Karácsony.

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Szerdán a fideszes jelölt egy újabb posztban írt Karácsony állítólagos tervéről, és közzétett egy közúthálózati tervet is. Ebben a bejegyzésben úgy fogalmazott: „A főpolgármester személyesen fogadtatta el a baloldali irányítású Közgyűléssel a rakpart lezárásának tervét. Ezzel az utolsó szöget is bevernék a fővárosi közlekedés koporsójába.”

Óránként 2400 autó megy át a Rakparton, ha lezárják, ezek az autók mind a kisebb utakon fognak torlódni. Nőni fog a légszennyezettség, a dugó és a káosz. Mi a megoldásuk erre? Tiltás, lezárás, drágítás és még több káosz

– írta Szentkirályi Alexandra.

Karácsony Gergely többször is változtatott az álláspontján

Karácsony Gergely egyelőre nem reagált Szentkirályi Alexandra állításaira. Korábban számos alkalommal beszélt arról, hogy mi a terve a pesti alsó rakparttal, azonban az álláspontján többször is változtatott:

Egy 2022-es – nem sokkal az országgyűlési választás után publikált – interjúban azt mondta, hogy a rakpart egy részéről teljesen kizárják a kocsikat. „A pesti alsó rakpart tervezése során volt az a korábbi szakmai döntés, hogy a Lánchídtól délre eső rész teljesen autómentes lesz. Ennek bejelentésével várnom kellett eddig a hétig, felismerve azt, hogy lehet, nem a kampány a legjobb időpont rá” – fogalmazott akkor Karácsony.

Az idei választásra összeállított hivatalos programjában még szintén az szerepelt, hogy nem lesznek autósok a rakparton – bár egy fokkal óvatosabb megfogalmazásban. Ott úgy fogalmaztak: „A pesti alsó rakpartot fokozatosan átadjuk a sétáló, kerékpározó, rollerező emberek számára” (a budai alsó rakpartról eközben azt írták, hogy ott „szükségszerűen” megmarad még az autóforgalom.

Pár nappal ezelőtt Karácsony Gergely egy videóinterjúban ismét beszélt a rakpartról, de akkor még óvatosabban, és a fentieknek ellentmondva tette ezt. Ellenfele, Vitézy Dávid hívta fel a figyelmet arra, hogy ebben az interjúban azt mondta: „Zajlik a rakpart tervezése, a vége felé ér.” Ezután arról beszélt, hogy „olyan kialakítást teszünk meg, amely nem zárja ki az autóforgalmat” (Vitézy mindezt úgy összegezte, hogy Karácsonynak most, a választás közeledtével ismét „elmúlt az az autómentesítő bátorsága”, és lényegében nem történt semmi a ciklusa alatt a rakpart átalakításának sok éve húzódó ügyében).

A témával kapcsolatban kérdéseket küldtünk a fővárosi önkormányzatnak is. Amennyiben reagálnak, frissítjük cikkünket.