Kegyetlen gyilkosság: benzinnel lelocsoltak, majd felgyújtottak egy tízéves kisfiút Kárpátalján

Szörnyű haláleset rázta meg Kárpátalja magyarlakta részét. Egy tízéves kisfiú olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A család elmondása szerint a gyerek szemétégetés közben véletlenül gyulladt meg, így a rendőrség nem is foglalkozott különösebben az üggyel. A családot jól ismerő helyiek azonban tudták, hogy valami nincs rendben a történettel, így az ő nyomásukra a rendőrség nyomozni kezdett. Ekkor derült ki, hogy a gyermek haláláért az anyja és annak párja a felelős

A kárpátaljai megyei rendőrség tájékoztatása szerint május 13-án bejelentés érkezett arról, hogy a Beregszászi járásban található Szernyéből kórházba került egy 10 éves kisfiú, akinek testének mintegy 80%-án égési sérüléseket diagnosztizáltak. Bár az orvosok több napon keresztül próbálták megmenteni a a gyermek életét, a kisfiú szervezete végül feladta a harcot.

Az áldozat hozzátartozói a rendőrségnek arról nyilatkoztak, hogy a kisfiú fűégetés közben véletlenül gyúlékony anyagot öntött magára, és így gyújtotta meg a tüzet, a nyomozás során azonban a Beregszászi Járási Rendőrkapitányság munkatársai megállapították, hogy az áldozat édesanyjának 33 éves élettársa érintett az ügyben.

A férfi szándékosan felgyújtotta a gyermek ruháit, miután a felnőtt és a gyermek között vita alakult ki

– áll a rendőrség közleményében.

A hatóságok a férfit Ukrajna Büntető Törvénykönyvének 121. §-a, azaz halált okozó súlyos testi szerint őrízetbe vette, a gyanúsított óvadék letételével sem szabadulhat. A tájékoztatás szerint az ügy nyomozása még folyamatban van, a hatóságok még vizsgálják az édesanya szerepét.

Az édesanya is érintett az ügyben, de az ukrán jog nem tud mit kezdeni vele

Az eset nagy felháborodást váltott ki a Szernyén és környékén élőkből. A közösségi médiában tett kijelentéseik szerint a rendőrség számos fontos részletet figyelmen kívül hagyott. A hozzászólások rengeteg kérdést vetettek fel, ezeknek a Pesti Srácok járt utána.

A lap információi szerint csak a közfelháborodás hatására és a polgármester közbenjárására indult egyáltalán nyomozás. A rendőrök ekkor visszatértek a helyszínre és bevitték kihallgatásra a gyerek anyját, Sz. Zsanettet valamint annak élettársát, B. Józsefet. Mindez az eset után négy nappal történt, amikor a gyereket már eltemették. Bár már a rendőrség által közölt információk is horror filmbe illenek, a helybéliek szerint a hatóságok verziója távol áll attól a borzalomtól, ami valóban történt. Őket erősítik a bíróságon szombaton elhangzott vallomások is.

A gyermek édesanyja, Zsanett a két fiával, a tízéves Gáborral és három és fél éves öccsével nagyjából egy éve a szomszédos faluból költöztek Szernyére, Józsefhez és családjához. A helyiek elmondása szerint mindketten italozó életmódot folytattak, gyakorlatilag alig voltak józan állapotban. A család életviszonyaival a helyiek is tisztában voltak. A nő alkoholizmusa az egész környéken köztudott volt, de az ugyancsak alkoholista élettársa is hírhedt volt a faluban, aki volt, hogy baltával terrorizálta idős szüleit. A helyiek elmondása szerint a nő rendszeresen bántalmazta gyermekeit, az elhunyt Gábor is mindig tele volt kék-zöld foltokkal.

A lap a tragédia részleteit a szomszédok elmondása alapján próbálta meg rekonstruálni. Eszerint Gábor a tragédia napján kora délután ért haza az iskolából, akit a részeg anya és nevelőapa fogadott otthon.

Azt mondják, az lehetett a példátlanul kegyetlen bántalmazás előzménye, hogy Gábor nem volt hajlandó alkoholt vinni anyjának a boltból. Szófogadatlanságáért a nő vasláncra kötötte, aztán leöntötte egy kanna benzinnel, az élettársa pedig meggyújtotta a gyerek ruháját. A lángoló ruhadarabokat a gyerek levette magáról. Ráparancsoltak, hogy fürödjön le és feküdjön ágyba, reggelre majd elmúlik

– írják.

A borzalmas állapotban lévő gyerekre a a munkából hazaérkező nagymama talált rá, aki azonnal átrohant a gyerekkel a szomszédba, és kihívták a mentőt.

Bár az anya és az élettárs vallomása is egyértelműen rámutat az anya szerepére, a nőt a kihallgatás után mégis szabadon engedték, mivel a hatóságok egyelőre nem tudják, hogyan kvalifikálják a nő szerepét. Ennek oka, hogy a gyermek az égési sérülésekbe halt bele, a tüzet pedig a nevelőapa gyújtotta meg, így az ukrán jog szerint ő a gyilkos. Az anya szerepét jogilag nem tudják hova elhelyezni, mivel a láncra verés és a benzinnel locsolás nem okozott sérülést a gyereken.