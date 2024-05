Szakértők szerint elévültek már azok az ügyek, amelyekkel Dobrev Klára vádolja az államfőt

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője azt állítja, dokumentumokkal tudja bizonyítani, hogy „Sulyok Tamás köztársasági elnök köztörvényes bűnöző”. Az ellenzéki politikus azt állítja, hogy bizonyítani tudja, hogy az államfő a földmaffia figurájaként, ügyvédként, törvényellenesen, vélhetően bűnszervezetben, a 2000-es évek elején pénzért játszott át magyar termőföldeket külföldieknek.

Dobrev Klára az ezzel kapcsolatos dokumentumokat csütörtökön adja át az ügyészségnek a DK EP-listavezetője. Sulyok Tamás közben jelezte , törvénybe ütköző szerződés megkötésében sosem vett részt, és megteszi a szükséges jogi lépéseket az ügyben.

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában megszólaltatott jogászok szerint a DK EP-listavezetője csütörtökön hiába adja át a megszerzett iratokat az ügyészségnek,

Zamecsnik Péter ügyvéd szerint soha nem is fog kiderülni, megalapozott-e Dobrev Klára állítása, mert az eljárásjogi akadály miatt az ügyészség nem fog nyomozást elrendelni.

Hack Péter, az ELTE büntetőeljárás jogi tanszékének vezetője azt mondta: a törvény értelmében három napja lenne az ügyészségnek dönteni, de az elévülés miatt a törvény értelmében el kell utasítania a feljelentést, mert

A részletek viszonylag kevéssé ismertek, de az bizonyos, hogy ez nem lehet olyan bűncselekmény, ami húsz év távlatában is büntethető lenne. Tehát maximum a három év az elkövetéstől számított három éven belül elévült

– tette hozzá.

Pokol Béla jogtudós, politológus, az Alkotmánybíróság volt tagja saját Facebook-oldalán fejtette ki véleményét. Szerinte inkább Dobrev Klára minősítése vet fel aggályokat.

A profi ügyvéd épp azért profi, mert az esetekre vonatkozó szembefutó szabályozások réseiben megtalálja a lehetőségeket, és a büntetőjog „nullum crimen sine lege” (nincs bűncselekmény kifejezett törvényi tényállás nélkül) pedig meghúzza a határokat, hogy e résekbe eső mikor egyben bűncselekmény is. Az ügyvédi munka tele van ilyen rések keresésével és az ügyfelek érdekében ezek kihasználásával éppúgy, ahogy az üzleti világban a vállalkozók a bevett adóoptimalizálások és könyvelési ügyességek tömegével élnek, amit az ellenoldal jogásza ügyfele érdekében az üzleti vitákban és perléseik során sokszor megengedhetetlennek minősít. Így az, hogy a Dobrev által felhozott eset az államfő ügyvédi előéletéből minek minősül csak nagyon alapos jogi elemzés és értelmezés dönthető el. Ellenben az, hogy most mind ezeket megelőlegezve köztörvényes bűnözőnek nevezi az államfőt kimeríthet néhány tényleges bűncselekményt. Feltehetően ezt ő is tudja, és csak a EP- képviselői mentelmi joggal a háta mögött mert ilyet tenni