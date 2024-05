Karsai Dániel meghívót küldött Gulyás Gergelynek

Karsai Dániel, az aktív eutanáziáért küzdő, gyógyíthatatlan, halálos ALS-betegségben szenvedő alkotmányjogász pénteken kora délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy hivatalosan is meghívta magához Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert egy kötetlen beszélgetésre.

„A tegnapi Kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, hogy még nem kapott tőlem személyesen meghívót, ezért nem tudja, hogy a köztársasági elnökhöz hasonlóan meglátogatna-e. Ezen ne múljék” – kezdte posztját Karsai Dániel a közösségi médiában.

Ezennel tisztelettel meghívom Gulyás urat magamhoz egy kötetlen beszélgetésre

– írta.

Az alkotmányjogász azt kérte, hogy mindenképp érintsék az élet végi döntéshez való jogot is, és a részleteket beszéljék meg írásban. Megjegyezte, hogy a megkeresést a magán-e-mail-címéről is elküldte a Miniszterelnökség hivatalos e-mailjére is.

Azt meg tudom ígérni, hogy előzetesen nem tájékoztatom a sajtót a találkozóról. Várom mielőbbi szíves visszajelzését

– tette hozzá.

Karsai Dániel leírta azt is, hogy a meghívása ugyanúgy szól az EP-listavezetőknek és a parlamenti pártok frakcióvezetőinek is, majd beszámolt arról, hogy reggel járt nála Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője, Donáth Anna, a Momentum elnöke és Bedő Dávid, a párt frakcióvezetője, akik maximális támogatásukról biztosították.

„A Momentum részéről a dolog tehát ki van pipálva (már eddig is többet tettek puszta szavaknál). A találkozóval kapcsolatban még egyéb bejelentenivalóm is van, de azt majd külön posztban” – jegyezte meg az alkotmányjogász.

Karsai Dániel korábban az Indexnek is interjút adott, ahol többek között arról is beszélt, hogy az öngyilkosság lehetősége nem vetődött fel benne, a magánszférája eltűnt, de a belső világa, a gondolatai még mindig kizárólag az övé.