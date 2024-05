Gulyás Gergely: Nevetséges hazugság a Sulyok elleni vád, épp Dobrev követhetett el bűncselekményt

A háborúról, a migrációról, uniós ügyekről és Sulyok Tamás köztársasági elnökről is szó volt csütörtök délelőtt a Kormányinfón, amelyet ezúttal is Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetett.

Frontvonalak

Gulyás Gergely a tájékoztatón az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban elmondta: a helyzet egyre nehezebb, az ukrán hadsereg egyre nehezebben tartja a korábbi állásait, így elindult a kényszersorozás – Kárpátalján is. Az ott élő magyarokat is fenyegeti, hogy besorozzák őket a hadseregbe. Magyarország ugyanakkor továbbra sem ad ki senkit, aki menekültstátusszal itt tartózkodik.

Szintén nagy nehézséget okoznak az európai politikusok nyilatkozatai, például kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be Európában. Az EU és a NATO ukrán missziója jelenti a konkrét veszélyt, ebben katonákkal és pénzügyi hozzájárulással sem akar részt venni Magyarország. Az európai választás tétje is most az, kik lesznek erősebbek: a háborúpártiak vagy a józan ész pártján állók.

Európai bírósági ügyek

Több magyar ügy is van az Európai Unió Bíróságán, az egyikben már döntés is született, ám június 13-ára halasztották a döntés kihirdetését, azaz a választások utánra. A tárcavezető szerint meg akarják bírságolni Magyarországot a külső határzár fenntartása miatt. Amíg ez a zár fennáll, addig napi 6 millió forintnyi eurót kellene fizetnie Magyarországnak. Gulyás szerint ez is mutatja, hogy áll az unió az illegális migrációhoz.

Jön a digitális állampolgárság

Vitályos Eszter elmondta, az elmúlt két hétben számos fejlesztés és beruházás valósult meg: átadták a Mol tiszaújvárosi komplexumát, a magyar állam is támogatta ezt. Az elmúlt két hétben 28 milliárd forintot meghaladó összegben valósultak meg további beruházások, óvoda- és bölcsődeépítések, felújítások. Megvalósultak többek között közútfejlesztési projektek és kulturális fejlesztések is.

A kormányszóvivő a Digitális Állampolgárság Programmal kapcsolatban hangsúlyozta, már elérhető ennek honlapja, ami bemutatja a projektet. Az állampolgárok minden olyan jogosultsággal rendelkeznek majd a digitális térben, mint a fizikai valójukban. A digitális állampolgárság részleteiről itt írtunk. A program 2026-tól lesz elérhető.

Nem kerültek ki bizalmas adatok

A 444.hu azt kérdezte, hogy a hazugság elfogadható-e a kampányidőszakban. Ez volt a felvezetése a 2022-ben, a választások előtti időszakban kipattant, a külügyminisztérium IT-rendszerét ért hackertámadásokról. Az ügy akkori bemutatása – Gulyás Gergely szerint – nem felelt meg a valóságnak. Az újságíró azt is firtatta, hogy milyen mélységű volt a támadás. A miniszter szerint hackertámadások folyamatosan érik a hazai minisztériumokat és még a médiumokat is, ez általános. Gulyás megerősítette, hogy bizalmas adat 2022-ben nem került külföldi kézbe, ezt semmiféle bizonyíték nem támasztja alá. Az ügyben kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésen a Fidesz várhatóan nem vesz majd részt Gulyás szerint.

A DK Sulyok elleni vádjairól

Gulyás Gergely szerint nevetséges hazugság, amivel Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője vádolja Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Mint arról az Index is beszámolt, a DK politikusa szerint az államfő külföldieknek „játszott át” dél-alföldi földterületeket még ügyvédként. Az államfő irodája erre úgy reagált, hogy ebből egy szó sem igaz, és megteszik a jogi lépéseket. Gulyás szerint aki az ügyben bűncselekményt követett el, az éppen Dobrev Klára lehetett. Később újságírói kérdésre megerősítette, hogy Sulyok Tamás jogszerű szerződéseket készített ügyvédi praktizálása alatt.

Az uniós elnökségről és Ukrajnáról

Gulyás Gergely a júliustól induló soros magyar elnökséggel kapcsolatban Bóka János minisztert idézte, aki azt mondta, hogy a magyar kormány semleges, tisztességes közvetítő kíván lenni. Négy kiemelt területre fognak koncentrálni, ezek pedig a következők:

a biztonság- és védelempolitika,

a versenyképesség javítása,

az agrárpolitika átalakítása,

a demográfiai problémák kezelése.

Az önálló Palesztin Államról

Magyarország azt támogatja, hogy a palesztinok és az izraeliek közvetlen tárgyalások révén igyekezzenek rendezni a konfliktust – mondta Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, hogy Norvégia, Spanyolország és Írország bejelentette, május 28-án elismerik az önálló Palesztin Államot.

Erre a magyar kormány nem készül, nem ért egyet a Palesztin Állam elismerésével, de figyeli az ENSZ-közgyűlés ezzel kapcsolatos vitáit, szavazásait.

A jegybank és a kormány vitájáról

Gulyás Gergelyt lapunk Matolcsy György jegybankelnök és Orbán Viktor kormányfő találkozóiról kérdezte. A tárcavezető ezzel kapcsolatban elmondta: van kommunikáció Matolcsy György és Orbán Viktor között annak ellenére is, hogy vannak véleménykülönbségek a jegybank és a kormány között. „Kulcskérdésekben a kormányzat együtt tud dolgozni a Nemzeti Bankkal” – erősítette meg a miniszter, azt már nem tudta megmondani, pontosan mik hangoznak el ezeken, mint ahogyan a kormány versenyképességi programjával kapcsolatban megfogalmazott MNB-kritikát sem kommentálta részletesen.

A következő jegybankelnök személyéről egyébként majd csak jövő év elején dönt a miniszterelnök, mielőtt lejárna Matolcsy György mandátuma.

Gulyás Gergely arra a kérdésünkre, hogy ő vagy Orbán Viktor meglátogathatja-e Karsai Dánielt, elmondta: nem kapott ilyen meghívót, ha kapna, akkor a meghívóval beszélne erről.

A német recesszió veszélye idén is fennáll

Gulyás Gergely lapunk kérdésére kifejtette, Németország a legnagyobb gazdasági partnerünk, ennek a mértéke csökkent, de így is kiemelkedően a legfontosabb külkereskedelmi partner. A német gazdaság nehézségei kihatással vannak Magyarországra, a tavalyi gazdasági nehézségek egy része a német recesszióból következett, a német recesszió veszélye idén is fennáll, de ettől függetlenül Magyarország leválhat a német negatív tendenciáról.

(Borítókép: Vitályos Eszter és Gulyás Gergely. Fotó: Szollár Zsófi / Index)