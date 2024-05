Gulyás Gergely: Büntetésre számít a kormány, naponta milliókat fizethetünk a külső határzár miatt

A magyar Nemzet is a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentésére kérdezett rá és arra volt kíváncsi, hogy a 2019-es főpolgármesteri választásokat is körbelengte a befolyásolás kísérlete. Gulyás Gergely válaszában azt mondta: már 2019 óta tart a baloldal külföldi pénzügyi támogatása és ezt kellene már végre Karácsony Gergelynek is cáfolni, de legalábbis választ adni a felmerült kérdésekre.