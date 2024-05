Dobrev Klára dokumentumokat adott át az ügyészségnek, és újra nekiment Sulyok Tamásnak

Dobrev Klára a Kormányinfó ideje alatt érkezett a Legfőbb Főügyészség épületéhez, hogy átadja az általa aláírt ügyészségi beadványt, amely szerinte bizonyítja, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök évekkel ezelőtt magyar földeket játszott külföldiek kezére. A DK-s politikust néhány tucat szimpátiatüntető várta. Mielőtt bement az ügyészség épületébe, röviden közölte a sajtó képviselőivel, hogy átadja az iratokat, amelyek szerinte bizonyítják, hogy Sulyok Tamás a földmaffia tagja volt.

Szerinte egyértelműen bizonyítják a benyújtott dokumentumok, hogy bűncselekményeket követett el a köztársasági elnök. Mint mondta, kizárólag Polt Péter indíthat eljárást ebben az ügyben. Ha a legfőbb ügyész nem tesz semmit, szerinte akkor sem változik a tény, hogy Sulyok Tamás bűncselekményt követett el, és le kell mondania.

Ki követett el bűncselekményt?

Közben a Kormányinfón is szóba került Dobrev Klára szerdai sajtótájékoztatója, amelyről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a baloldalon nagy a tolongás, ezért a hamis vádtól sem riadnak vissza a népszerűségért. „Ebben az ügyben legfeljebb ő az, aki bűncselekményt követett el” – tette hozzá.

7 Dobrev Klára és Molnár Csaba Galéria: Dobrev Klára dokumentumokat adott át az ügyészségnek (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Dobrev Klára ezzel szemben azt állította az ügyészség épülete előtt, hogy az elévülés ellenére is bűncselekmény történt. Mint mondta, Novák Katalin nem követett el bűncselekményt, mégis le kellett mondania, ez hatványozottan igaz Sulyok Tamásra is. „Egy no name szegedi jogászból hogyan lett az alkotmánybíróság elnöke?” – tette fel a kérdést a DK-s politikus. Szerinte úgy, hogy Orbán Viktor zsarolható embereket tesz kulcspozíciókba.

„A megkötött szerződéseket szerinte semmissé kell tenni” – jelentette ki, hozzátéve, várja, hogy Sulyok Tamás beperelje. Pénteken újabb részleteket mutat be az ügyről, olyan dokumentumokat, amelyeket helyi gazdáktól kaptak. Az Index kérdésére elmondta, a DK nem tervez demonstrációt Sulyok Tamás lemondásáért.

Köztörvényes, földmaffia, bűnszervezet

Mielőtt az ügyészségnek benyújtotta volna a dokumentumokat, a DK árnyék-miniszterelnöke szerdai sajtótájékoztatóján lemondásra szólította fel Sulyok Tamást. „Bizonyítom, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök köztörvényes bűnöző, aki a földmaffia figurájaként, ügyvédként, törvényellenesen, vélhetően bűnszervezetben, pénzért játszott át magyar termőföldeket külföldieknek” – fogalmazott Dobrev Klára.

A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint ő „a csongrádi földmaffia” működését mutatta be, és „az egyik figurája Sulyok Tamás”. Dobrev Klára azt állítja, az ügylet strómanokon és zsebszerződéseken keresztül zajlott, és körülbelül ezer hektárt érintett. A földterületet „három-négy helyi ügyvéd közreműködésével sikerült külföldi kézre játszani” – mondta Dobrev Klára, hozzátéve: „osztrákok tették rá a kezüket magyar termőföldekre”.

Dobrev Klára a csomag egy szeleteként konkrétumként egy 103 hektáros földterületet említett, amiről úgy vélekedett, hogy „ebben az esetben mindent Sulyok Tamás csinált”. A politikus több nevet is strómanként említett, valamint dokumentumokat is bemutatott, a „zsebszerződés” német nyelven van a birtokukban.

Az államfő cáfolja a vádakat

„Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök több mint 10 éve nem gyakorolja ügyvédi hivatását. Ügyvédi tevékenysége során mindenben a hatályos jogszabályoknak és ügyvédi esküjének megfelelően járt el. Dr. Sulyok Tamásnak nincsen takargatnivalója. Törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre” – reagált a Sándor-palota a DK politikusának vádjaira.

„Az államfő állampolgárként, jogászként, alkotmánybíróként és a testület elnökeként is bízott és bízik most is a magyar igazságszolgáltatás rendszerében. Az államfő a mesterségesen felkorbácsolt politikai hangulat ismeretében nem lepődik meg a személyét ért támadáson, egyúttal az elhangzott rágalmakat a választási kampány részének, mindazonáltal rendkívül tisztességtelennek tartja, és határozottan visszautasítja” – fogalmaztak a közleményben, hozzátéve, hogy „a rágalmazóval szemben a Sándor-palota megteszi a megfelelő jogi lépéseket”.

