Tényleg megéri Magyarországon tankolni?

Az ATV Híradója megnézte, hogy a magyar üzemanyagárak hogyan viszonyulnak a szomszédos országokban tapasztaltakhoz. Szerintük megtörni látszik a magyar üzemanyagárak csökkenése. Azonban a Központi Statisztikai Hivatal adatai nem egészen ezt mutatják: hazánkhoz képest a régiós országok közül Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Szerbiában és Szlovákiában volt magasabb a benzin átlagára. A dízelolaj esetében pedig Ausztria, Horvátország, Lengyelország és Szerbia heti átlagárai is meghaladták a magyar értéket.

Több szomszédos országban is megéri tankolni – hangzott el az ATV Híradójában. A csatorna tapasztalatai alapján Szlovéniában, Horvátországban és Romániában is sokat lehet spórolni az üzemanyagokon. Szerintük akár 50-60 forint is lehet az eltérés a magyar és a szomszédos országok árai között.

Ráadásul a riport szerint a szlovénok kimondottan örülnek a magyaroknak: több autó nagyobb forgalmat jelent. Egy nyilatkozó politikus azt állította, ha teheti, Debrecenből is Romániába jár át tankolni a bevásárlás mellett. Egy teljes tankon akár 2000-3000 forintot lehet spórolni.

„Mindig olcsóbb odakint üzemanyag mint Magyarországon, ezért én úgy látom, hogy más honfitársaim is ott tankolnak” – magyarázta Gondola Zsolt Zoárd.

Ausztriában és Szlovákiában hasonló üzemanyagárakkal találkozhatunk, mint Magyarországon. Akinek dízeles autója van, azok közül is sokan járnak át a határ mellől Szlovéniába tankolni, de ilyenkor a nagybevásárlást is ott intézik el – összegezte a csatorna.

A KSH máshogyan látja

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken ismét közzétette legfrissebb üzemanyag-statisztikáját, amely a mostani a hétre vonatkozik. Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján

Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 603 forint volt, ami egy forinttal drágább a régiós átlagértéknél. A szomszédos országokban az átlagár 613 forint volt, a magyar ár 1,6 százalékkal, azaz 10 forinttal volt alacsonyabb.

A dízelüzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 600 forint volt, ami 10 forinttal, 1,7 százalékkal haladta meg a régió 590 forintos átlagárát. A szomszédos országokban 601 forint volt a dízel átlagára, a magyar adat 0,2 százalékkal, azaz 1 forinttal volt ennél alacsonyabb.

Majd rávilágítottak, hogy a 95-ös benzin magyarországi átlagára 6 forinttal csökkent az előző heti adathoz képest. Ezzel párhuzamosan a régiós átlag is mérséklődött, 7 forinttal. A szomszédos országokban a benzin átlagára 8 forinttal csökkent. A gázolaj magyarországi átlagára 7 forinttal csökkent egy hét alatt. A régiós átlagár és a szomszédos országokban megfigyelt átlagár ugyanolyan mértékben csökkent.

A legfrissebb adatok alapján Magyarországhoz képest a régiós országok közül Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Szerbiában és Szlovákiában volt magasabb a benzin átlagára. Szerbiában csökkent a legnagyobb mértékben a benzin ára, 13 forinttal.

Lengyelország és Szlovénia esetében a 95-ös oktánszámú benzin átlagára kevesebb mint 5 százalékkal maradt el a magyar átlagártól. Bulgáriában továbbra is több mint 10 százalékkal alacsonyabb a benzin átlagára.

A KSH szerint a dízelolaj esetében Ausztria, Horvátország, Lengyelország és Szerbia heti átlagára meghaladta a magyar értéket, ugyanakkor Bulgáriában az átlagár több mint 10 százalékkal kisebb volt a magyar dízelüzemanyag átlagárához képest. A régió összes országában csökkent a dízel átlagára az előző héthez viszonyítva. Szlovéniában volt tapasztalható a legnagyobb mértékű csökkenés, 10 forinttal.