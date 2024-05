Én szavaznék Azahriah-ra – Így készültek a rajongók Azahriah első Aréna-koncertjére

Több cikket is olvashattunk az elmúlt héten arról, hogy mintegy 3000 jegy került fel online árusításra áron alul Azahriah Puskás arénás koncertsorozatára. Merthogy rengetegen szeretnének pénzt csinálni a jegyekből.

A management több szárnyat – technikai okokból – az úgynevezett delay tornyok telepítése után tudott csak megnyitni. Az első nap nézőszáma arányában ugyan elenyészőnek bizonyult a várt 150 000-es nézőközönséghez képest, de a péntek este is telt háznak számított. A rajongók előtt már délután 15-16 óra magasságában megnyitották a sorokat. Volt, aki kifejezetten a koncert miatt utazott haza Németországból, de olyan is, aki duplázik, és a szombati koncertre is ellátogat.

A koncertezőkkel Azi gondolatiságáról, zenei individuumáról és közügyekben való megnyilvánulásáról beszélgettünk. A fiatalok szerint sok mindenben generációkon átívelő, követendő példa lehetne.