Rengeteg jegy még az utóbbi napokban is gazdát keresett Azahriah három puskás arénás koncertjére. Az eladók közt megjelentek a csalók is, és az első, pénteki koncerten már volt, aki hoppon maradt, mert hamisított jegyhez jutott hozzá.

Mint arról hajnalban beszámoltunk, péntek éjjel megtartották az első, 50 ezres Azahriah-koncertet a Puskás Stadionban

Arról már a koncert előtt is írtunk, hogy a három fellépés előtt pluszjegyek váltak elérhetővé, ezért a szervezők is jegyeket árultak, valamint a korábbi jegyvásárlók egy része, illetve jegyüzérek is ajánlottak még belépőket (ezekhez leginkább Facebook-csoportokban és eseményeknél lehetett hozzájutni).

Ugyanakkor többen arra is figyelmeztettek már az utóbbi napokban is, hogy vélhetően csalók is megpróbálnak hamisított koncertjegyeket eladni,

és a pénteki koncerten volt, akinek emiatt nem sikerült bejutnia a koncertre.

Többek közt az „Azahriah JEGYEK Puskás aréna koncert 2024” nevű csoportban is megosztottak egy ilyen beszámolót.

Sziasztok! Tudom nem eladó jegy, de remélem segítek valakinek, mielőtt úgy jár mint mi a tegnapi nap. Aki ettől az embertől vásárolt [...] Azahriah koncertjegyet, sajnos nem fog tudni bemenni, ugyanis velünk is tegnap a koncerten közölték, hogy hamis szerkesztett jegyet árult.

– írta a poszt szerzője, aki annak a személynek a profilját is, akitől a szóban forgó jegyet vásárolta. „Remélem más nem járt úgy mint mi, de ha mégis akkor legalább ne a kaputól kelljen visszafordulnia” – tette hozzá.

Többen is hamisításról számoltak be

Ugyanebben a csoportban több ehhez hasonló beszámoló is volt arról, hogy hamis jegyeket próbált meg eladni egy-egy személy. „Elküldi a jó minőségű, hamis, szerkesztett jegyet, és utána kéri a pénzt. Ne vegyétek be a trükköt, mert amit küld, az a látszat ellenére semmire nem jó” – írták egy korábbi posztban.

Egy másik bejegyzésben úgy fogalmaztak:

Figyeljetek oda, mert egyesek álprofillal árulnak hamis jegyeket, vagy adnak el egy jegyet többször is. A személyazonosságukat mástól kicsalt személyigazolványról készült fotóval próbálják igazolni. Továbbá elkérik a vásárló személyigazolványát is, amit utána majd egy újabb álprofillal történő eladáshoz használnak fel az előbbiek szerint. A módszer természetesen más eseményeknél is felbukkant, már egész készletük lehet a kicsalt személyigazolvány fotókból.

Több másik felhasználó szintén felvetette: semmi garancia nincs arra, hogy ugyanaz a személy nem adja el ugyanazt a jegyet többször is (miután a belépők nagy részét ma már online formában értékesítik). Megoldásként erre azt írták a csoporttagok, hogy ha valaki idegentől vásárolna belépőt, akkor mindenképp a Ticketswap jegyértékesítő oldalát használja, mert ott az eladóknak hivatalos adatokat is meg kell adniuk, és jobb esély van arra, hogy utánajárjanak az esetleges visszaéléseknek, csalásoknak.

(Borítókép: Németh Kata / Index)