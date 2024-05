Márki-Zay Péter elment Orbán Viktor gyűlésére, de a miniszterelnök nem fogott kezet vele

Orbán Viktor szombat délután Hódmezővásárhelyre látogatott, és ez alkalomból Márki-Zay Péter át szerette volna nyújtani neki a város háborúellenes nyilatkozatát. A miniszterelnök azonban nem fogadta el, sőt a polgármester kézfogását is elutasította. Végül Lázár János mentette meg a helyzetet.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere közölte szombat délután, hogy a helyi Fidesztől kiszivárgott információk szerint a városba látogat Orbán Viktor, akinek át fogja nyújtani a település minősített többséggel elfogadott háborúellenes határozatát, amelyben „a magyar kormány háborús uszítása, háborús készülődése és magyar katonák halálos veszélybe küldése ellen” tiltakoznak.

Időközben a polgármester élő videót tett közzé a Facebookon, amelyen látható, hogy Orbán Viktor meg is érkezett a városba, ám Márki-Zay Péter kézfogását elutasította. A miniszterelnök csak elhaladt mellette, és a határozatot sem vette át. Annyit mondott: „örülök, hogy látom”, bár láthatóan a polgármester tekintetét is kerülte. Végül Lázár János építési és beruházási miniszter mentette meg a helyzetet: átvette az iratot a kormány nevében, és még kezet is fogott a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökével. Közölte, hogy átadja a miniszterelnöknek a határozatot, és arra kérte Márki-Zayt, hogy segítsen nekik abban, hogy normálisan tudják megtartani a választási gyűlést.

Márki-Zay Péter beszámolója szerint Hódmezővásárhely megyei jogú város minősített többséggel elfogadott háborúellenes határozata így szól: