A tatabányai Turul Kávézó üzemeltetője azt mondta, hogy Magyar Péter tüntetése után megrongálták a vendéglátóhelyét. Azt is kilátásba helyezte, hogy feljelenti a politikust.

Magyar Péter az országjárása keretében, péntek este érkezett Tatabányára. Beszédében azt mondta, hogy a szimpatizánsait nem engedték be a főtéren található Turul Kávézóba. A rendezvény után támogatói megrongálták a kávézót – számolt be Boczonádi János, az önkormányzati tulajdonban lévő vendéglátóhely üzemeltetője a kemma.hu-nak.

„Jöttek szimpatizánsok a kampányrendezvény előtt, akik a teraszon szerettek volna helyet foglalni, de minden asztalunk foglalva volt” – mondta a üzemeltető. Beszámolója szerint Magyar Péter támogatói erre hevesen reagáltak és már eleve indulatosan mentek a megyeháza előtti térre.

A Tisza párt alelnöke ezután mondott beszédet a több száz fős tömeg előtt, amelyben kitért arra is, hogy szerinte a híveit szándékosan tiltották ki a kávézóból. Az üzemeltető szerint Magyar Péter üzenete erőszakos indulatokat váltott ki, mivel

TÁMOGATÓI KÖZÜL KÉSŐBB TÖBBEN IS MEGRONGÁLTÁK A KÁVÉZÓ ÜVEGFALÁT, AMELY ENNEK KÖVETKEZTÉBEN MEG IS REPEDT.

Boczonádi János azt is megjegyezte: „Aznap este fogadtunk politikai szimpatizánsokat, de nekik a terasz helyett megfelelt a kávézó nemdohányzó, zárt része”. Mint mondta, teljes mértékben jogtalannak tartja az ellenük felhozott vádakat, miszerint kitiltották volna Magyar Péter követőit.

Az üzemeltető ezen kívül azt is közölte:

Hírnévrontás miatt feljelentést teszek. Legalábbis nagyon erősen gondolkodom rajta. Kénytelen vagyok helyre tenni azt a gyalázkodást, amit a közösségi oldalon kaptunk emiatt.

Végül azt is elmondta, hogy a megrepedt üvegfal bármikor berobbanhat, így a kávézó belső része, illetve annak út felőli oldala jelenleg használhatatlan a vendégek számára.

Magyar Péter hívei közt is visszatetszést váltott ki a tatabányai eset

A „Talpra, Magyarok! - TISZA - Tisztelet és Szabadság Párt Közössége nevű, 137 ezer taggal rendelkező Facebook-csoportban is szóba került a tatabányai eset. Egy felhasználó például azt írta: „A tegnapi tatabányai Turul Cafeval kapcsolatban szerintem elindult egy elég kontraproduktív folyamat, ami hiteltelenítheti a közösségünket, és aminek nagyon elejét kéne venni”.

Mint írta, a kávézóba „nem engedtek be néhány Tisza Pártos pólóban levő segítőt”, és szerinte ezt helytelenül tette a vendéglátóhely. Véleménye szerint Magyar Péter ezt megfelelően reagálta le a beszédben, és a beszéd után „meg is látogatta a közeli kávézót jópárszáz emberrel egyetemben”.

Elmondása szerint a Tisza párt alelnökét „minden további nélkül beengedték, bevitte a hölgyeket is, akiket a felszolgáló nem engedett be eredetileg. Bent odament hozzá a tulaj is és megbeszélték a dolgot. Minden erőszak, fújolás és agresszió nélkül!” – fogalmazott a posztoló, majd megjegyezte:

És itt értünk el a mondanivalóm lényegéhez. Nyilvánvaló, hogy nincs rendben ami történt, de a megoldásnak olyannak kell lenni, ami méltó a TISZA Párt és a közösség eszméjéhez. Ez pedig az, amit Péter csinált, ahogy ő kezelte ezt a helyzetet! Az, hogy utána egy fideszes troll hadsereg módjára lerohanja mindenki a kávézó Facebook oldalát, Google értékelését, hogy húzzák le a helyet, az szerintem nem egyeztethető össze ezzel a szemlélettel!

„Nem védeni akarom a kávézót, mert nem helyes ami történt, (de azt sem tudhatjuk, hogy kinek, milyen mérlegelési lehetősége volt ott erre a helyzetre azonnal reagálni). Viszont az, hogy mi magunk milyen stílusban, megoldással reagálunk erre, az nem a kávézót, hanem minket minősít! Ne legyünk véresszájú csürhe, mert akkor nem fogunk különbözni azoktól akik a hatalmi gépezettől ezért kapják a pénzüket!” – írta a bejegyzés szerzője, akinek véleményét sok kommentelő is osztotta.