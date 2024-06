Nem kímélték Magyar Pétert, minden kikerült az asztalra

Azzal az ígérettel indult a Partizán szombat délutáni interjúja Magyar Péterrel, hogy minden fontos kérdésre választ kapunk, amely az első interjú óta felmerült. Ezt maradéktalanul be is tartotta Gulyás Márton főszerkesztő, nem kímélte a Tisza Párt alelnökét a kérdésekkel.

Gulyás Márton, a Partizán vezetője azzal kezdte az interjút, hogy megjelent egy olyan politikai szereplő, aki olyat művelt, amit még senki a politikai szférában. Az interjú beharangozójában azt ígérte a főszerkesztő, hogy az összes fontos kérdésre választ kapunk, amely Magyar Péter színre lépése óta felmerült.

A Tisza Párt alelnökét, aki egyben a párt budapesti és európai parlamenti listavezetője, elsőnek arról kérdezte Gulyás, hogy mikor tekint sikeresnek egy Békemenetet.

Mindegy, mit érzékelünk, a Fidesz úgyis azt kommunikálja majd, hogy ez egy siker volt

– válaszolta a politikus. Azt is állította, hogy buszokkal vitték az eseményre a résztvevőket. Ezután hozzáfűzte, hogy a Tisza Párt nem törődik más pártok rendezvényeivel.

Magyar hozzátette, hogy több ezer önkéntesük van országszerte, de mégis egy garázscégként lehet tekinteni rájuk. Száz- vagy kétszázezer ember hiába adta meg az adatait, nincs arra kapacitásuk, hogy ennyi embert felhívjanak.

Lesz 6-8 kocsi, rajta lesz a logó és a kihangosító, de nem lesznek óriásplakátok

– árulta el Magyar. Szerinte úgy kell ezt elképzelni, mint amikor a falvakban azt harsogják a hangszórós autók, hogy „itt a dinnye”. Hangsúlyozta, hogy a közösségi média elérése úgy növekszik, hogy nem költ hirdetésre. A fiatalokat célozzák főként a tartalmakkal.

Ekkor csalódott a 2010 utáni Fideszben

Gulyás emlékeztette, hogy korábban három olyan alkalmat jelölt meg Magyar, amikor csalódott a 2010 utáni Fideszben, ezek közül az állítólagos Orbán Viktor- és Rogán Antal-beszélgetésre kérdezett rá, hogy mi hangzott el ekkor.

Magyar azt állítja, hogy a beszélgetés arról szólt, hogy amikor az állam, azaz a 4iG megvette a Vodafone-t, akkor miért vették meg, hogyan érte meg. Rogán Antal állítólag azt mondta, hogy őket az adatok érdeklik. Hozzáfűzte, hogy ugyanakkor ezt nem tudják bizonyítani.

Gulyás rákérdezett, hogy az eddig felhozottakon kívül más nem ütötte-e még át Magyar ingerküszöbét. Itt Magyar Péter az „oligarchák gazdagodását” és azt említette, hogy „a kormány nem állt bele a szakmai vitába a NOlimpia idején”.

Szerinte látszott, hogy gazdasági növekedés volt, csökkent a munkanélküliség, fejlődés volt. Ugyanakkor történt más is, nem volt minden jó. A morális meghasonulás időpontjára is rákérdezett a Partizán vezetője:

Amit velem csináltak az utóbbi két hónapban, olyan még nem volt. Ez kismiska volt ahhoz képest, amit Vona Gáborral és Márki-Zay Péterrel csináltak

– válaszolta Magyar.

Magyar Péter elszívta az ellenzéket?

Gulyás Márton felvetette, hogy a Závecz Research felmérése szerint az ellenzéki pártoktól mindenkit elszívott Magyar. A Fidesz támogatottsága 40 százalék felett van, miközben a Tisza Párt politikusa az ellenzéken belül dominanciát szerzett.

Nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást

– válaszolta Magyar, rámutatva, hogy a Závecz méréseibe korábban már csúszott hiba. Elmondta azt is, hogy próbálták „összegyurcsányozni”, például amikor a gyűlésén DK-zászlós emberek jelentek meg.

Magyar: Ez egy one man show

Gulyás rákérdezett, hogy eddig milyen politikai hibákat követett el. „Követtem el hibákat, ez egy one man show, én írom a beszédeimet. A szombati sajtótájékoztató helyszíne például beázott, és át kellett szervezni” – árulta el.

„Átláthatóságot követelsz a kormánytól, de a Tisza Párt főleg fővárosi listájának tagjai nem kaphatók interjúra, de az EP-jelöltek sem” – rótta fel Gulyás az interjúalanynak. Magyar ellenkezett, szerinte ez nem teljesen igaz.

Azonnal szétszednek, megaláznak mindenkit. Nem véletlen nem tudjátok a pártigazgatónk nevét

– mondta Magyar. Gulyás emlékeztette, hogy ezek az emberek képviseleti funkcióra pályáznak, úgy kértek nekik felhatalmazást, hogy nem tudunk a politikai nézeteikről sokat. Gulyás szerint többször is hívták a Tisza Párt jelöltjeit interjúra, de nem kaptak választ. Magyar erre úgy válaszolt, hogy nem tudnak kétszáz sajtómegkeresésnek egyszerre eleget tenni.

Gulyás szerint nem tűnik igazoltnak ez az érv Magyar részéről, és megismételte, hogy hiába hívták a Tisza Párt jelöltjeit interjúra. Például Ordas Esztert, akitől szerették volna megtudni, miért nem értett egyet a fővárosi javaslattal, hogy tiltsák ki a hajók egy részét a Duna egy részéről.

Magyar szerint jelenleg a hajózás nem része Budapestnek. Ugyanaz, mint a zöldfelület, korábban a főváros vezetése beígérte a Liget és a Római-part rendbehozását is. „Mutogatnak a kormányra, de igazából nincs vízió” – fogalmazott.

Gulyás Magyarnak: Van hajlamod a nagyotmondásra

Gulyás szerint teljespályás letámadás alatt van Magyar, ugyanakkor ez „a siker fokmérője” is lehet. „Nem vitatva, hogy ez egy méltánytalan helyzet, de neked is van a nagyotmondásra hajlamod” – vetette fel Gulyás, és érvekkel is alátámasztotta:

amikor azt mondta, hogy a Varga Judit-hangfelvétel után Rogán Antal helikopterrel fog menekülni,

vannak olyan sms-ek és levelek Gulyás Gergellyel, amikben vannak szenzitív információk, ezeket eddig nem láttuk,

a gyermekvédelmi tüntetés után Pintér Sándor le fog mondani,

illetve azt állította, hogy az ellenzék összejátszik a kormánypárttal, és nagykoalícióra lépnek a Tisza Párttal szemben a fővárosi közgyűlésben.

Magyar szerint nem biztos, hogy pontosan idézte a mondatait a műsorvezető. „Ennek egy normális országban így kellene történnie, ennek tizedéért le kellene mondania az érintetteknek” – reagálta, és itt utalt Szijjártó Péterre és az orosz szivárogtatási ügyre is.

Magyar: A pénzek visszatartásával Magyarországnak ártanak

A magyar kormány teljesítette két év alatt a Brüsszel által megfogalmazott elvárásokat, és mégis blokkolva vannak a pénzek. A kis- és közepes vállalkozásaink versenyhátrányba kerülnek, például Lengyelországgal szemben, amely megkapja ezeket a pénzeket – emlékeztetett Magyar.

„Ezzel csak a kormánynak kedveznek, a magyar gazdáknak, egészségügynek, vállalkozóknak nem. Ezt használják a belpolitikai kampányban. A kormány magát harcosnak tudja beállítani, ez nem érdeke Brüsszelnek sem” – fogalmazott Magyar, hozzátéve, hogy le fogják zárni a jogállamisági eljárásokat, hazahozzák a pénzeket.

Miért nincs következménye a rendőri jelentésnek?

Gulyás ezután a rendőri jelentésre terelte a témát, amely a volt igazságügyminiszterrel, Varga Judittal történt veszekedésről szólt. „Miért nem volt következménye az esetnek rád nézve?” – kérdezte Gulyás, amire Magyar úgy reagált, elsőre nehezményezte, hogy megint a múltról kérdezik, majd azt mondta, hogy 90 százalékban nem volt bűnös, maximum 10 százalékban.

Gulyás nem engedett, sorolta, hogy Magyar kinyitotta a rendőrautó ajtaját, és hogy miért tette ezt. Magyar azt állította, hogy azért tette ezt, mert ott volt a telefonja.

A Partizán szerkesztője aztán felhozta, hogy állítólag Varga Judit volt igazságügyi miniszter intézhette úgy, hogy ne kapjon nyilvánosságot az ügy, mert kellemetlen lett volna. „De hátráltattad a rendőri intézkedést?” – ütötte tovább a vasat Gulyás.

Nem akadályoztam az intézkedést, de akadályozhattam volna, mert a saját házamban voltam

– mondta Magyar. Szerinte ezért visszaélés, amit a rendőrök csináltak. Azzal érvelt, hogy az egészre egyébként kommunikációt is épített a kormánypárt. Szerinte június 9. után „kezdődik majd csak az igazi tánc”.

Budapest kérdése és Nagy Ervin szerepe

Budapestről szólva nehezményezte, hogy egyes beruházások a tervekhez képest többszörösébe kerülnek, például a Biodóm vagy a Lánchíd.

„Ha egy pénzügyi igazgató vagy egy fejlesztési igazgató így tervezne, biztosan kirúgnák” – mondta Magyar. A Lánchídról elmondta, hogy 15,7 milliárdra tervezték, és már ráköltöttek 35 milliárdot. Kívülről nem úgy néz ki, mintha még 40 milliárdot rá kellene költeni, amikor már az eredeti bekerülési érték is 15 milliárd forint volt. Kérésre felsorolta, hogy a fővárosban milyen változásokat szeretne:

vállalkozásbarát,

tisztább főváros,

a takarítás helyrehozása, hogy ne legyen ilyen koszos Budapest,

megszüntetné a dugókat,

és az életveszélyes bicikliút-felfestéseket, átrakatnák ezeket biztonságosabb helyre, vagy a meglévőket tennék biztonságosabbá,

„mutyik és adok-kapok” helyett normális szakmai kérdéseket vitatna meg,

az autós közlekedést nem korlátozná, de bővítené a sétálóutcák körét.

Magyar hozzátette, hogy ez persze pénz, de annál inkább akarat kérdése.

Nagy Ervinről elmondta, hogy a kezdeteknél részletes kulturális tájékoztatót kapott tőle, az ő szakértelmében bízik. Rost Andrea operaénekest is el tudná képzelni felelős pozícióban. Nagy Ervin korábbi politikai felvetéseiből nem mindennel ért egyet. Az SZFE-ügy például Magyar szerint „megnyerhetetlen” volt.

A kormányoldal hazaárulónak minősíti az ellenzéket, az ellenzék pedig agyatlannak minősíti a jobboldali szavazókat, ami nem visz előre

– mondta Magyar. Egy más politikai kultúrát alakítana ki, amelyben nincs jelen a gyűlölet. Szerinte akkor nem mennének el a fiatalok, ha jobb lenne a hangulat.

(Borítókép: Magyar Péter 2024. május 30-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)