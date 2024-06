Bővülnek a jegyváltási lehetőségek a MÁV–Volán-csoportnál. A két közlekedési vállalat integrációjának köszönhetően a Volánbusz járataira szóló menetjegyek – a busztársaság saját jegyértékesítési hálózatán kívül – már nemcsak a MÁV-START pénztáraiban és jegykiadó automatáiban, hanem a MÁV appban és az ELVIRÁ-ban is megvásárolhatók 5 százalékos kedvezménnyel.

Mostantól a MÁV appban és az ELVIRA internetes jegyváltási felületen is megvásárolhatók a kiválasztott viszonylatra szóló helyközi menetjegyek, ráadásul 5 százalékos kedvezménnyel. Az utasok így még egyszerűbben és olcsóbban vásárolhatják meg online jegyeiket, illetve elővételben gondoskodhatnak menetjegyük megváltásáról.

A jegyek átszállással történő utazásra is megválthatók. Akkor is, ha több autóbuszjárattal lehet csak megközelíteni az úti célt. A jegyet elővételben ebben az esetben is a teljes szakaszra meg lehet vásárolni az applikációban vagy az interneten keresztül, a buszjegyek ugyanis adott útvonalra és járatokra szólnak, és a rajtuk szereplő érvényességi időn belül használhatók fel.

De fontos, hogy a MÁV-appban vagy a jegy.mav.hu oldalon megváltott jegyek csak a helyközi-távolsági autóbuszjáratokra érvényesek.

Az elővételben vett jegyet minden esetben be kell olvasni az autóbuszok fedélzetén működő validátorokkal. Ezért célszerű már a felszállás előtt előkészíteni az elektronikus vagy kinyomtatott jegyet és természetesen az esetleges kedvezményre feljogosító dokumentumokat is. Az online megváltott menetjegyet (a jegy.mav.hu oldalon vásárolt jegyet is) a MÁV applikációban lehet bemutatni a validátoros beolvasáshoz.

Helyjegyet még nem lehet venni az autóbuszjáratokra,

de hamarosan erre is lehetőség lesz. A helyfoglalással igénybe vehető autóbuszjáratok a nyáron kerülnek be a közös értékesítési rendszerbe, addig ezekre a járatokra a megszokott módon lehet helyjegyet vásárolni.

Az új jegyértékesítési mód igénybevételéhez mindenekelőtt a MÁV applikáció legfrissebb verziójával kell rendelkeznünk a telefonunkon. Amennyiben nincs még telepítve az applikáció, úgy telepíteni szükséges azt a mobilkészülékre, vagy ha már rendelkezünk vele, akkor a letöltött verziót frissíteni szükséges.