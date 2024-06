Nemcsak a figyelmeztetést, hanem a riasztást is kiadták a választás napjára

Nagy napra virradt Magyarország, ugyanis vasárnap tartják az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat is. Megnéztük, milyen időjárási körülmények között adhatjuk le a voksainkat: felhőszakadásból és zivatarból is bőven kijut.

Nyugatról kelet felé záporok, zivatarok vonulnak, amelyek legkisebb eséllyel a délnyugati, déli, legkésőbb hajnalban az északkeleti tájakat érinthetik vasárnap. Jobbára gyenge vagy mérsékelt légmozgás valószínű, inkább csak zivatarok környezetében fordulhat elő átmenetileg erős, viharos széllökés. Hajnalra 14 és 21 Celsius-fok közé hűl le a levegő – írja a HungaroMet.

A felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, a napsütést időszakosan fátyolfelhők szűrhetik. Délelőttre az északkeleti tájakon is megszűnik a csapadék, majd átmeneti szünetet követően délután az északnyugati tájakra újból záporok, akár heves zivatarok érkezhetnek. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

Az ország észak-nyugati részére riasztást adtak ki zivatarok miatt, amelyeket egy-egy helyen lokálisan intenzív csapadék, viharos széllökés és jégeső (1-3 cm átmérő) kísérhet.

az egész országra kiadták az első fokú, citromsárga figyelmeztetést zivatar, felhőszakadás, valamint néhány vármegyében magas hőmérséklet miatt is.

Magas középhőmérséklet miatt a következő vármegyékre adták ki a figyelmeztető jelzést:

Baranya;

Bács-Kiskun;

Csongrád-Csanád;

és Tolna.

Elsősorban keleten, valamint egyre inkább északnyugaton, nyugaton alakulhatnak ki zivatarok, ezekhez néhol viharos széllökés, jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel), felhőszakadás is társulhat. Várhatóan kora estétől, estétől előbb északnyugaton, majd északon egyre valószínűbb a zivatarok rendszerbe képződése, amelyek környezetében északnyugaton, északon viharos széllökés kialakulhat. A Dunántúl, illetve az ország északi részén egy-egy heves zivatarra is van esély nyugatról keletre helyeződve.

