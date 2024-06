A hétfő hajnali szoros küzdelemben végül Karácsony Gergely győzött: a főpolgármester 371 467 szavazatot gyűjtött (47,53 százalék), míg kihívójára, Vitézy Dávidra 371 143-an voksoltak (47,49 százalék). Ugyanakkor több mint 24 ezer érvénytelen szavazat is volt az urnákban, és Vitézy Dávid már a szavazatszámlálás közben jelezte, hogy újraszámlálást kér, és legutóbb, hétfő délután is erről írt (bár, mint arról írtunk, a kis különbség önmagában még nem indokolhatja az újraszámlálás szükségességét).

Mindeközben hétfő este megjelent a hivatalos határozat is, amelyben a Fővárosi Választási Bizottság megállapította a főpolgármester-választás eredményét, amelynek értelmében Karácsony Gergely, a Párbeszéd–Zöldek–DK–MSZP közös jelöltje maradhat a főváros élén. Ám a határozat még nem jogerős, ellene három napig lehet fellebbezni jogszabálysértésre való hivatkozással.

Az ATV Híradó Litresits Andrást, a Nemzeti Választási Bizottság MSZP-s delegáltját kérdezte meg arról, hogy tényleg újraszámlálás következhet-e. A bizottsági tag azt mondta:

ehhez tanúnyilatkozatokkal ellátott, megalapozott fellebbezésre van szükség.

Megjegyezte azt is, hogy a publikált eredményeknél már „újraszámolt szavazati eredményekről beszélünk, mert a szavazatszámláló bizottságnak a törvény szerint legalább kétszer azonos eredményre kell jutnia”. Tehát – elmondása szerint – egy újabb újraszámlálás csak akkor jöhet, ha például egy fellebbezés érkezik azzal kapcsolatban, hogy valahol nem számoltak bele az eredménybe érvényes szavazatokat, vagy éppen érvényteleneket adtak hozzá a többihez.

Ha ezt életszerűen, a valószínűsítés szintjén sikerül megfogalmazni, tanúnyilatkozatokban, illetve a fellebbező fél részéről, akkor kerülhet sor újraszámlálásra, és annak eredményeképpen változhat adott esetben az eredmény

– mondta Litresits András.

Az ATV cikkében arra is kitértek: bárki is lesz a főpolgármester, a fővárosi közgyűlésben mindenképp koalícióra vagy alkalmi megállapodásra lesz szükség a többséghez a választási eredmények fényében. A Tisza és a Fidesz is 10-10 fővel képviselteti magát, a közös baloldali lista 6 embert, a Kutyapárt és Vitézy Dávidék 3-3 helyet foglalnak majd el.

Gulyás Gergely szerint helyes lenne az újraszámlálás

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hír TV Napi aktuális című műsorának vendége volt hétfő este. Az ATV szerint a műsorban úgy fogalmazott: a jogérzékére apellálva azt tudja mondani, hogy akár Vitézy lesz a főpolgármester, akár Karácsony, mindkettejüknek érdeke az újraszámlálás a 324 szavazatnyi különbség és 24 ezer érvénytelen voks miatt. A tárcavezető azt mondta, hogy

helyes és indokolt lenne az újraszámlálás, és legalább az érvénytelen voksokkal érdemes lehetne ezt megtenni.

„Általában nem szokott változni ilyenkor az eredmény, én túlzott reményeket nem táplálok, de a demokratikus legitimáció érdekében is ez helyes és indokolt” – jelentette ki a miniszter.

Arról, hogy mennyire volt helyes döntés Szentkirályi Alexandra visszalépése, Gulyás Gergely azt mondta: ez bölcs döntés volt a jelölt részéről, a Fidesz részéről pedig az, hogy támogatták. „Ez a különbség ugyanis, ami 0,04 százalék mindössze, ez olyan kevés, hogy fordítva is elsülhetett volna” – tette hozzá.