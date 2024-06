Kéri László: Orbánéknak is változtatniuk kell, mert új helyzet van a politikában

Az ismert politológus az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában értékelte az EP- és önkormányzati választások eredményét, a megváltozott politikai erőviszonyokat, valamint beszélt arról is, hogy a különböző szereplők milyen új kihívások előtt állnak.

„Ritkán van ilyen az újkori magyar történelemben, hogy mindent újra kell gondolni. Ilyen nagyot talán csak 2010-ben és 89-ben fordult a világ, mint most. Leszálló ágban van a Fidesz, elkezdődött az utolsó ciklusa, de hogy mi lesz utána, kik lesznek a főszereplők, mi lesz majd az újakkal meg a régiekkel, az még egy nagy talány szerintem” – így értékelte Kéri László politológus az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában a vasárnapi önkormányzati és európai parlamenti választások után kialakult új politikai helyzetet.

A politológus úgy látja, hogy véget ért a kétosztatú politika hazánkban, amely arról szól, vagy a Fidesz híve vagy, vagy az ellenzéké. Szerinte az elmúlt években már látszott, hogy egyre többen vannak olyanok, akik mind a kormányoldalból, mind pedig a rendre sikertelenül szereplő ellenzékből kiábrándultak. Abban azonban sokan tévedtek, hogy ezek a választópolgárok nem érdekesek, mert úgysem fognak elmenni szavazni. Kéri szerint részben ezt a harmadik oldalt sikerült a választásokon mobilizálnia Magyar Péternek.

A politológus szerint azonban ez alapvetően nem a Tisza Párt alelnökének köszönhető, felbukkanása előtt nem sokkal ugyanis már az influenszerek is meg tudták mozdítani ezt a réteget, amikor tüntetést szerveztek a kegyelmi ügy kirobbanása után a Hősök terére. Szerinte ez a botrány volt az, amelynek a hatására megváltozott valami, és ha nem jött volna Magyar Péter, akkor más lovagolta volna meg ezt a hullámot.

Kéri szerint a választások után most sokan leírják a hagyományos baloldali ellenzéket, de az önkormányzatokon keresztül továbbra is nagyon fontos pozíciókat birtokolnak, csak ezeket jobban kellene hasznosítaniuk, a sikeres helyi politikusaiktól pedig érdemes lenne tanulniuk. A politológus példaként említette a szegedi Botka Lászlót vagy a szombathelyi Nemény Andrást, akik annak ellenére, hogy ellenzékiek, fölényesen győztek a választásokon, mert jól vezetik a településüket, és az egyébként országos szinten a Fideszre szavazók egy része számára is elfogadható politikusok.

A Fidesznek is reagálnia kell az új helyzetre Kéri szerint. Hiába győztek Orbán Viktorék nagy fölénnyel a választáson, 2022-höz képest mégis rengeteg szavazót veszítettek. Ezért számukra a tanulság az, hogy nem beszélhetnek csak az ország azon feléhez, akik az ő híveik. Szerinte részben erre már mutatkoznak is jelek, ezért adott például hosszú évek után interjút az Indexnek a miniszterelnök, vagy Rogán Antal a 444-nek.

A politológus a műsorban beszélt még többek között a Magyar Péter előtt álló kihívásokról is. Szerinte a Tisza Párt alelnöke ezzel a protestmagatartással, hogy „mindenkiről lerántom a leplet, megmondom a frankót”, egy jelentős bázist össze tudott hozni, de hosszú távon nem lehet megélni belőle. Kéri úgy látja, el lehet egy bizonyos szintig jutni ezzel a stratégiával, de ahhoz, hogy versenyképes lehessen 2026-ban is, kormányzóképességet is kellene mutatnia.

